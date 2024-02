Aksjen faller likevel 2,3 prosent.

Clarksons Securities hever kursmålet på Klaveness Combination Carriers.

– Suksesshistorien utfolder seg, sier Frode Mørkedal i Clarksons.

Etter at Norbit la frem fjerdekvartstallene forrige uke har aksjekursen skutt fart. Mandag meldes det at flere innsidere har dratt nytte av det, og solgt Norbit-aksjer. Blant selgerne er teknologidirektør Arild Søraunet, som har solgt 50.000 aksjer.

Ikke minst har Norbit-gründeren Steffen Kirknes solgt unna totalt 2 millioner aksjer, til 62 kroner stykket, som øker bankkontoen til Kirknes med 124 millioner kroner.

Norbit-aksjen raser nedover og kursen er ned 7,3 prosent.

Olje

«WTI og Brent faller mandag morgen da investorene tilpasser seg bekymringer på etterspørselssiden etter en betydelig økning i produsentprisindeksen i USA», konkluderer analytiker i Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, ifølge Reuters.

Prisen på aprilkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent faller 0,8 prosent til 82,80 dollar pr. fat. Marskontrakten for WTI-oljen faller 1,80 prosent til 77,80 dollar fatet.

Equinor-aksjen stiger 0,6 prosent, mens Aker BP faller 0,8 prosent.

Marskontrakten på TTF-gassen faller med 2 prosent, til 24,30 euro pr. megawatt.

Vår Energi faller 2,9 prosent. Aksjen handles mandag ekskludert et utbytte på 1,14 kroner pr. aksje, som fortsatt er høyere enn kursfallet på 0,94 øre per aksje.