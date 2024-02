USA-børsen var stengt mandag, som følge av «President's Day». Det var imidlertid nok av aktivitet i Europa. Blant vinnerne var AstraZeneca, som meldte om oppløftende resultater av en klinisk undersøkelse. Medikamentet Tagrisso, kombinert med kjemoterapi, viste seg å bremse spredningen av lungekreft. Ved totiden var aksjen opp med 3 prosent.

Thales, en av Europas største produsenter av forsvarsteknologi, befant seg i motsatt ende av skalaen. Aksjen var ned med 3 prosent, etter at UBS nedgraderte den til «selg». Samtidig ble kursmålet barbert med 25 euro, til 115 euro – 20 euro mindre enn dagens nivå. Banken hevder at markedet undervurderer utfordringene som Thales står overfor i virksomhetene Digital identitet og sikkerhet samt Romfart. Førstnevnte opplevde skyhøy vekst i 2022 og tidlig i 2023, som følge av halvledermangel og prisøkninger. Begge faktorene ebber nå ut, så årets utvikling blir trolig langt mindre imponerende. Romfartvirksomheten sliter på sin side med at Elon Musks SpaceX har gjort det 70-80 prosent billigere å plassere satelitter i verdensrommet.

En annen stor bank, Goldman Sachs, jekket opp sitt mål for S&P 500-indeksen fra 5100 til 5200. Den nye prognosen innebærer en oppside på 4 prosent ut året. Goldman baserer prognosen på at de store amerikanske teknologi- og kommunikasjonsselskapene fortsetter å levere sterke resultater. For hele S&P 500-indeksen spås en inntjeningsvekst på 8 prosent, noe som er 2 prosentpoeng mer enn konsensusestimatet. Optimismen skyldes hovedsakelig at banken tror USAs økonomi vil vokse mer enn tidligere antatt. Goldman påpekte blant annet at selskapene i fjerde kvartal klarte å opprettholde høye marginer, til tross for avtagende inflasjon.

Goldman la ikke vekt på rentekutt i sin analyse, men dette er fremdeles et hett tema i finansmarkedet. CME Groups statistikk viser at derivattraderne nå venter et første rentekutt den 12. juni, seks uker senere enn antatt for bare en uke siden.