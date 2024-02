Forbrukslånsbanken Instabank vant søksmålet i Oslo tingrett mot danske Lunar Bank etter det mislykkede oppkjøpsforsøket fra den danske banken.

Det er snart to år siden Lunar Bank la inn bud på Instabank på 1,3 milliarder kroner, og et halvt år etter at budet kom i mars 2022 ble det trukket da Lunar ikke klarte å imøtekomme Finanstilsynets krav om tilfredstillende menge egenkapital.

Kort tid etter gikk 166 aksjonærer i Instabank sammen og varslet søksmål mot Lunar Bank.

– At transaksjonen ikke gikk gjennom medførte en forstyrrelse for Instabank sin drift, sa administrerende direktør Robert Berg til DN i 2022.

Lunar Bank må nå betale aksjonærene i Instabank en erstatning på 1,77 kroner per aksje, kommer det frem i den ferske dommen.

Dette gir en totalsum på 530 millioner kroner.

Aksjonærene får i tillegg 94 millioner kroner, som følge av erstatning for skatteulempe og saksomkostninger på 7 millioner kroner, fremkommer det av dommen.

Milliardær Christen Sveaas' Kistefos, som er største aksjonæren i Instabank, får 147 millioner kroner av det totale erstatningsbeløpet, ifølge dommen.

Det var DN som først omtalte dommen.

Anker dommen

Lunar Bank skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at selskapet er overrasket over rettens konklusjon, og vil anke dommen.

«Vi mener at vi har gjort alt i vår makt for å fullføre avtalen. Vi er derfor overrasket over at retten er kommet frem til en annen konklusjon. Vi ser frem til å igjen forklare vår side av saken for lagmannsretten, og har tillit til at ankesaken vil føre til en annen avgjørelse», sier Vibeke Bak Solok, administrerende direktør i Lunar Bank, i pressemeldingen.