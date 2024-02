Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Oppdrettsselskapet Bakkafrost startet dagen med å legge frem sine tall for fjerde kvartal, som var dårligere enn ventet.

Det ble milliarddryss fra Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker, som deler ut 1,1 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Ellers har Kids største eier, Bjørn Rune Gjelsten, solgt hele sin eierandel i interiørkjeden. Totalt innkasserer han 512 millioner kroner i salget.

Asia

Det er for det meste nedgang på de asiatiske børsene tirsdag.

I Japan faller Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 0,4 prosent.

I Kina går Shanghai Composite ned 0,1 prosent etter at Bank of China ha bestemt å kutte sin femårige referanserente LPR (loan prime rate) med 25 basispunkter til 3,95 prosent. Den ettårige referanserenten forblir uendret på 3,45 prosent, mens det på forhånd var ventet at den ville settes ned til 3,3 prosent.

«Den kinesiske sentralbanken kuttet en av de viktigste rentene i natt (5-årige lånerenter) for å imøtekomme den gjeldstyngede eiendomssektoren. Investorene i regionen forholdt seg relativt rolige, kanskje på grunn av manglende impulser fra Wall Street», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen.

Hang Seng i Hongkong faller 0,4 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 1,3 prosent.

I India stiger Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,1 prosent, og Straits Times i Singapore går frem 0,1 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen (april-kontrakten) blir tirsdag morgen omsatt for 83,46 dollar fatet, ned 0,1 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 83,51 dollar fatet da Oslo Børs stengte mandag.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,2 prosent til 78,35 dollar fatet.

Wall Street

Børsene i USA holdt mandag stengt grunnet feiringen av presidentens dag, som feirer alle landets presidenter.

Fredagens handel endte med bred nedgang, hvor alle de tre ledende markedsindeksene falt. Fredag kom det tall for produsentprisene i USA, og analytikerne var stålsatt for en ny skuffelse etter de høye inflasjonstallene uken før. Likevel ble det verre enn ventet, og de faktiske tallene var langt høyere enn ventet.

Som konsekvens skjøt langrentene rett opp, og fortsatt ligger den tiårige amerikanske statsrenten på 4,3 prosent tirsdag – det høyeste siden november i fjor.

Oslo Børs

Oslo Børs endte i grønt mandag. Hovedindeksen endte opp 0,25 prosent til 1.267,23.

Belships la på morgenkvisten mandag frem tallene fra fjerde kvartal. Der fikk selskapet et resultat på 22,6 millioner dollar, og betaler et utbytte på 0,60 kroner pr. aksje. Aksjen endte opp hele 9 prosent til 22,40 kroner på tallene.

Etter at Norbit la frem fjerdekvartstallene forrige uke har aksjekursen skutt fart. Mandag meldes det at flere innsidere har dratt nytte av det, og solgt Norbit-aksjer. Blant selgerne er teknologidirektør Arild Søraunet, som har solgt 50.000 aksjer. Norbit-aksjen falt tungt 8,2 prosent til 65,20 kroner.

Ensurge Micropower har mange privatinvestorer på eiersiden. blant andre Ketil Skorstad. Han har brukt den siste tiden på å selge seg ned i selskapet gjennom sitt Tigerstaden. Han eier nå 1,4 prosent av selskapet. Aksjen skjøt opp 26,5 prosent mandag til 20 øre.