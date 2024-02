Capital One har inngått avtale om kjøpe konkurrenten Discover Financial for 35,3 milliarder dollar i en 100 prosent aksjebasert transaksjon, går det frem av en pressemelding sendt ut mandag kveld.

Discover-aksjonærene vil motta 1,0192 Capital One-aksjer pr. Discover-aksje, tilsvarende en premie på 26,6 prosent basert på Discover-sluttkursen på 110,49 dollar sist fredag.

Sammenslåingen av to av USAs største kredittkortselskaper danner en global betalingsplattform som teller 70 millioner betalingspunkter i mer enn 200 land.

– Vi skaper et selskap som er eksepsjonelt godt posisjonert for å skape betydelige verdier for forbrukere, småbedrifter og aksjonærer, samtidig som teknologi fortsetter å transformere markedet for betalinger og banktjenester, sier Capital One-gründer og -konsernsjef Richard Fairbank i en kommentar.

KJØPER KONKURRENT: Capital One, her utenfor hovedkvarteret i New York. Foto: NTB

Ser synergier

Transaksjonen er en av de største i amerikansk banksektor siden finanskrisen i 2008. Capital One og Discover er to av de største kredittkortutstederne bak JPMorgan og Citigroup. Financial Times påpeker at Discover også tilbyr et betalingsnettverk, noe som gjør selskapet til en konkurrent av Visa og Mastercard.

Konsolidering av den sterkt fragmenterte sektoren har lenge vært forventet, fortsetter avisen, men legger til at flere store aktører har slitt med integreringen og realiseringen av synergier. Capital One og Discover opplyste mandag at sammenslåingen forventes å generere kostnadssynergier på 1,5 milliarder dollar og 16 prosent avkastning på investert kapital i 2027.

Buffett-rekyl

Capital One/Discover-dealen kommer samtidig som amerikanske regulatoriske myndigheter planlegger en reform av regelverket for bankfusjoner, og vil ifølge Financial Times trolig bli nøye gjennomgått – på grunn av partenes store kredittkortvirksomheter.

Capital One, som er USAs 12 største bank målt i eiendeler, kom under press etter kollapsen i Silicon Valley Bank i mars i fjor. Aksjen har siden hentet seg inn, en oppgang delvis trigget av at Warren Buffetts Berkshire Hathaway to måneder senere plukket opp 2,6 prosent av selskapet for nesten én milliard dollar.