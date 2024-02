Rød ukestart på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent og står i 15.690,46 poeng mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 38.554,59 poeng. S&P 500 faller 0,4 prosent til 4.986,49 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,28 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,9 prosent til 15,14.

Walmart

Walmart har inngått en avtale om å kjøpe TV-produsenten Vizio. Ifølge CNBC blar Walmart opp 2,3 milliarder dollar, eller litt over 24 milliarder kroner, for Vizio. Det tilsvarer 11,50 dollar pr. aksje, og betalingen er i kontanter. Oppkjøpet ble annonsert i forbindelse med Walmarts kvartalspresentasjon. Walmart-aksjen stiger 5,7 prosent i åpningsminuttene.

Nvidia

Onsdag legger Nvidia frem tall for fjerde kvartal 2023. Ifølge Reuters er medianforventningen blant analytikere at Nvidia presenterer en inntjening pr. aksje på 5,46 dollar, samt en økning i inntektene til 20,38 milliarder dollar, fra 6,05 milliarder i tilsvarende periode ett år tidligere. Aksjen faller 5,2 prosent.

Fredagens negative overraskelse

Mandag holdt New York-børsen stengt i anledning Presidents Day.

«For USAs del vil nok markedene bruke dagen i dag til å fortsette å fordøye den store, negative overraskelsen som kom fredag, i form av en mye høyere vekst i produsentprisene enn forventet. Det er særlig foruroligende at prisveksten var overraskende høy for investeringsforvaltning og helsetjenester. Disse har betydelig vekt i Feds foretrukne inflasjonsstatistikk, deflatoren for privat forbruk (PCE)», skriver DNB Markets i en rapport.