Bankaksje stiger 9 prosent

Britiske Barclays var blant tirsdagens europeiske børsvinnere, med en kursoppgang på 9 prosent. Rapporten for fjerde kvartal var ved første øyekast lite oppmuntrende, ettersom banken fikk et inntektsfall på 3 prosent og tapte 111 millioner pund. På forhånd var et overskudd på 61 millioner pund ventet. De røde tallene skyldtes imidlertid 900 millioner pund i utgifter knyttet til konsernets effektiviseringsprogram, inkludert sluttpakker til oppsagte medarbeidere. Allerede i år vil dette redusere kostnadsbasen med en halv milliard pund. I tillegg skal virksomheter selges og reorganiseres, mens programmet for tilbakekjøp av aksjer ble hevet med 1 milliard pund.

I USA la verdens største detaljist frem tall. Som vanlig slo Walmart analytikernes topp- og bunnlinjeforventninger, delvis grunnet solid netthandel. Inntektene vokste med i alt 6 prosent, men inntjeningen per aksje krympet likevel fra 2,32 til 2,03 dollar. I inneværende kvartal ser ledelsen for seg en salgsvekst på 4-5 prosent, og for hele regnskapsåret blir økningen neppe mer enn 3-4 prosent. Oppbremsingen skyldes delvis at mange varer er blitt billigere i det seneste året. Samlet sett ventes prisene å endre seg lite i år. For øvrig skal Walmart kjøpe TV-produsenten Vizlo for 2,3 milliarder dollar. Aksjen var ved firetiden opp med 6 prosent.

Også en annen amerikansk «big box»-kjede, Home Depot, leverte inntekts- og inntjeningstall som oversteg konsensusestimatet. Salget av byggeutstyr og -materialer var uansett 3 prosent lavere enn i samme periode året før, som følge av at husholdningene har mindre penger til overs for oppussingsprosjekter. I dette regnskapsåret spår ledelsen en vekst på skuffende 1 prosent. Kursfallet ble på 1 prosent.

Til slutt kommer Choice Hotels, som drar nytte av økt reiseaktivitet i kjølvannet av coronapandemien. Hotellkjeden la bak seg et rekordår, med 10 prosent omsetningsvekst. Topplinjen i fjerde kvartal skuffet noe, men inntjeningen overrasket likevel positivt. Choice Hotels-kursen steg med rundt 1 prosent.