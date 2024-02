Oslo Børs endte i rødt territorium tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.262,81, en nedgang på 0,35 prosent. I løpet av de siste fem dagene er børsen opp 2,5 prosent, men så langt i år er det fortsatt rødt. Oslo Børs er ned 3,4 prosent siden årsskifte.

Oljeprisen faller

April-kontrakten for nordsjøoljen blir tirsdag omsatt for 82,92 dollar fatet, ned 0,7 prosent i dagens handel. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,56 dollar ved børsslutt mandag.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,9 prosent til 77,72 dollar fatet.

BlueNord måtte se resultatet falle i fjerde kvartal. Likevel forventer oljeselskapet en nær dobling i produksjonen, og setter i verk en utbytteplan der de vil distribuere 50 til 70 prosent av kontantstrømmen fra driften i årene 2024 til 2026. Aksjen skøyt opp 8,7 prosent til 551,00 kroner.

Equinor falt 1,3 prosent til 264,25 kroner, mens Aker BP gikk tilbake 1,1 prosent til 259,30 kroner.

Gjelsten-salg

Bjørn Rune Gjelsten og Gjelsten Holding har vært eier i Kid siden de kjøpte selskapet i 2012. Tirsdag melder interiørselskapet at Gjelsten har solgt seg helt ut av selskapet etter å ha kvittet seg med aksjer for rett over 500 millioner kroner.

Av en separat børsmelding går det frem at Folketrygdfondet har kjøpt 1,7 millioner aksjer i Kid. Noen timer senere kom det en ny flaggemelding – DNB Asset Management plukket 2,18 millioner aksjer i interiørkjeden. Kid-aksjen endte ned 2,8 prosent til 127,40 kroner, på nest høyest omsetning.

Gjennombrudd – opp 238 prosent på én uke

Tirsdag kom batteriselskapet med tall for fjerde kvartal, der resultat før skatt endte på minus 3,2 millioner dollar, mot minus 6,9 millioner dollar samme kvartal året før. Samtidig melder Ensurge at de vil øke produksjonskapasiteten og fokusere på inntektsvekst. Aksjen steg hele 77,7 prosent til 0,36 kroner.

Ensurge Micropower har steget markant etter meldingen om et teknologigjennombrudd forrige uke. Den siste uken er oppgangen på over 200 prosent.

Kvartalstall

Norconsult, som ble notert på Oslo Børs i fjor høst, leverte en organisk vekst på 7 prosent i fjerde kvartal, og måtte se marginene falle. Styret foreslår et utbytte på 1,20 kroner pr. aksje for 2023, noe som utgjør 65 prosent av resultatet. Aksjen bykset frem 5,6 prosent til 28,68 kroner.

Det ble milliarddryss fra Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker, som deler ut 1,1 milliarder kroner i fjerde kvartal. Verdiene steg til 64,3 milliarder kroner. Aksjen falt 1,6 prosent til 598,00 kroner.

Den færøyske oppdretteren Bakkafrost foreslår et utbytte på totalt 782 millioner kroner, noe under analytiker-konsensus. Aksjen steg 3,97 prosent til 615,50 kroner.