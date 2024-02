Nvidia faller før kvartalsrapport

Den voldsomme oppgangen i Nvidia-aksjen i år stoppet opp tirsdag, da investorer ser ut til å være bekymret for om den høytflyvende grafikkortprodusentens kvartalsresultater ville rettferdiggjøre den høye verdsettelsen.

Aksjen faller med rundt 5 prosent til 687,91 dollar med et par timer før Wall Street stenger tirsdag. Hvis nedgangen holder seg, kan det være det største prosentvise fallet på over åtte måneder.

Nvidia har stått i sentrum for den voldsomme utviklingen innen kunstig intelligens. En økning på mer enn 40 prosent i aksjekursen i år bidro til at Nvidia erstattet Alphabet som det tredje mest verdifulle amerikanske selskapet, bare slått av Microsoft og Apple. Markedsverdien av Nvidia var for øvrig 1,79 billioner dollar på fredag.

– Markedet er kanskje litt avventende til om Nvidia kan levere en sterk nok guiding til å få aksjen til å stige ytterligere, sier tek-analytiker i HSBC, Frank Lee.

Selskapet vil rapportere kvartalsresultater i morgen (21.februar). Analytikerne forventer et resultat på 4,56 dollar per aksje og en omsetningsøkning til 20,378 milliarder dollar, opp fra 6,05 milliarder dollar året før, ifølge LSEGs estimater.