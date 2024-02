Fall på Wall Street i ukens første handelsdag

De tre ledende indeksene på Wall Street falt tirsdag. Mandag holdt New York-børsen stengt i anledning Presidents Day:

– For USAs del vil nok markedene bruke dagen i dag til å fortsette å fordøye den store, negative overraskelsen som kom fredag, i form av en mye høyere vekst i produsentprisene enn forventet. Det er særlig foruroligende at prisveksten var overraskende høy for investeringsforvaltning og helsetjenester. Disse har betydelig vekt i Feds foretrukne inflasjonsstatistikk, deflatoren for privat forbruk (PCE), skriver DNB Markets i en rapport.

Onsdag legger Nvidia frem tall for fjerde kvartal 2023. Ifølge Reuters er medianforventningen blant analytikere at Nvidia presenterer en inntjening pr. aksje på 5,46 dollar, samt en økning i inntektene til 20,38 milliarder dollar, fra 6,05 milliarder i tilsvarende periode ett år tidligere. Aksjen falt 4,35 prosent.

Walmart har inngått en avtale om å kjøpe TV-produsenten Vizio. Ifølge CNBC blar Walmart opp 2,3 milliarder dollar, eller litt over 24 milliarder kroner, for Vizio. Det tilsvarer 11,50 dollar pr. aksje, og betalingen er i kontanter. Oppkjøpet ble annonsert i forbindelse med Walmarts kvartalspresentasjon.

Bevegelser

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street:

Dow Jones falt 0,16 prosent til 38,564.56 poeng.

S&P 500 falt 0,60 prosent til 4,975.56 poeng.

Nasdaq falt 0,92 prosent til 15,630.78 poeng.

Aksjer

Pilene pekte nedover for «The Magnificent Seven» Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia and Tesla:

Facebook falt 0,33 prosent til 471.75.

Amazon falt 1,43 prosent til 167.08.

Apple falt 0,41 prosent til 181.56.

Netflix falt 1,51 prosent til 575.13.

Alphabet steg 0,31 prosent til 142.20.

Tesla falt 3,10 prosent til 193.76.

Nvidia falt 4,35 prosent til 694.57

Olje

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent falt 0,15 prosent til 82,61 dollar fatet. WTI-oljen falt 0,17 prosent til 77, 39dollar fatet.

Krypto

Kryptomarkedet var nokså flatt tirsdag: