Henter 58,4 millioner til 30 prosent rabatt

Batteriraketten Ensurge Micropower har hentet om lag 58,4 millioner kroner i den rettede emisjonen til en kurs på 0,25 kroner pr. aksje, ifølge en børsmelding sent tirsdag kveld.

Selskapet, som har gått hele 241 prosent den siste uken, avsluttet gårsdagen med en kurs på 0,36 kroner. Dermed er det en rabatt på litt over 30 prosent.

Batteriselskapets styreleder, Terje Rogne, har tegnet seg for total 1,6 millioner aksjer, tilsvarende 400.000 kroner.

Provenyet fra emisjonen skal benyttes til å finansiere selskapets videre drift, markedsaktiviteter og produksjonsøkning. Selskapet legger til at det også venter «betydelig finansiering» fra kunder og teknologipartnere de kommende seks til ni månedene.

Rogne var gjest i Økonominyhetene tirsdag:

240 prosent siste uken

Tidligere tirsdag la Ensurge Micropower frem sin rapport for fjerde kvartal 2023. Her opplyste selskapet om et underskudd på 3,2 millioner dollar – men også at det nå vil rette fokus mot inntektsvekst, nå som selskapet har løst sine teknologiske utfordringer.

I forrige uke meldte selskapet at det hadde lyktes med å produsere fullt fungerende solid state-mikrobatterier bestående av stablede celler på 10-mikron substrater i rustfritt stål, noe adm. direktør Lars Eikeland omtalte som en «viktig milepæl, som lar oss starte kommersialiseringsfasen for flerlags mikrobatteriteknologi».