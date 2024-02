Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Batteriraketten Ensurge Micropower har hentet om lag 58,4 millioner kroner i den rettede emisjonen til en kurs på 0,25 kroner pr. aksje, ifølge en børsmelding sent tirsdag kveld.

Selskapet, som har gått hele 241 prosent den siste uken, avsluttet gårsdagen med en kurs på 0,36 kroner. Dermed er det en rabatt på litt over 30 prosent.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Asia

Kina stiger markant etter at myndighetene har tatt flere skritt for å gjenopprette investorers tillitt. Eiendomsutviklere ledet oppgangen etter at banker økte finansieringshjelpen, ifølge Bloomberg.

«Tirsdagens rentekutt i Kina bidro til kraftig børsoppgang i Hong Kong og Shanghai onsdag. Om dette markerer starten på en ny opptur for den kinesiske økonomien, gjenstår å se. Likevel er investorenes positive reaksjon i dag gode nyheter for de kinesiske myndighetene, som etter alt å dømme vil gjøre de de kan for å bringe veksten i verdens nest største økonomi tilbake igjen,» skriver Roger Berntsen.

I Kina bykser Shanghai Composite frem 2,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 2,4 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 0,3 prosent.

I Japan faller Nikkei og den bredere Topix-indeksen begge 0,3 prosent.

I India er Sensex uendret, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,7 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,5 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger noe onsdag morgen etter bekymringer om angrep på skipsfarten i Rødehavet og økende forventninger om at amerikanske rentekutt vil ta lengre tid enn antatt, skriver Reuters.

April-kontrakten for nordsjøoljen, brent, er opp 0,4 prosent til 82,70 dollar pr. fat. Til sammenligning ble et fat omsatt for 82,80 dollar ved børsslutt tirsdag.

Den amerikanske lettoljen, WTI, er opp 0,4 prosent til 77,32 dollar fatet.

– Oljen har blitt bundet til dagens område, og har minst 6 til 7 dollar pr. fat med risikopremie innebygd på disse nivåene, sa Vandana Hari, grunnlegger av Vanda Insights.

Wall Street

De tre ledende indeksene på Wall Street falt tirsdag.

Dow Jones falt 0,16 prosent til 38,564.56 poeng.

S&P 500 falt 0,60 prosent til 4,975.56 poeng.

Nasdaq falt 0,92 prosent til 15,630.78 poeng.

Nvidia falt 4,35 prosent dagen før kvartalspresentasjonen.

Teknologigiganten legger frem tall for fjerde kvartal 2023 i dag. Ifølge Reuters er medianforventningen blant analytikere at Nvidia presenterer en inntjening pr. aksje på 5,46 dollar, samt en økning i inntektene til 20,38 milliarder dollar, fra 6,05 milliarder i tilsvarende periode ett år tidligere.

Oslo Børs

Oslo Børs endte ned 0,35 prosent tirsdag. Bluenord skjøt opp på kvartalstall. Kid falt etter Gjelsten-exit.

BlueNord måtte se resultatet falle i fjerde kvartal. Likevel forventer oljeselskapet en nær dobling i produksjonen, og setter i verk en utbytteplan der de vil distribuere 50 til 70 prosent av kontantstrømmen fra driften i årene 2024 til 2026. Aksjen skøyt opp 8,7 prosent til 551,00 kroner.

Bjørn Rune Gjelsten og Gjelsten Holding har vært eier i Kid siden de kjøpte selskapet i 2012. Tirsdag melder interiørselskapet at Gjelsten har solgt seg helt ut av selskapet etter å ha kvittet seg med aksjer for rett over 500 millioner kroner. Aksjen endte ned 2,8 prosent til 127,40 kroner.