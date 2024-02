Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs åpner i rødt territorium onsdag. Etter to timers handel er børsen ned 0,5 prosent til 1.256,76.

Risikopremie

April-kontrakten for nordsjøoljen, brent, er ned 0,5 prosent til 81,95 dollar pr. fat. Til sammenligning ble et fat omsatt for 82,80 dollar ved børsslutt tirsdag.

Den amerikanske lettoljen, WTI, er ned 0,6 prosent til 76,61 dollar fatet.

– Oljen har blitt bundet til dagens område, og har minst 6 til 7 dollar pr. fat med risikopremie innebygd på disse nivåene, sa Vandana Hari, grunnlegger av Vanda Insights til Reuters.

Equinor faller 0,8 prosent til 262,25 kroner, mens Aker BP omsettes for 257,70, ned 0,6 prosent.

Clarksons Securities tar opp dekning på Vår Energi med kjøpsanbefaling og kursmål på 40 kroner pr. aksje. Den tredje største operatøren på norsk sokkel faller 0,9 prosent til 31,29 kroner.

Faller på kapitalinnhenting

Batteriraketten Ensurge Micropower har hentet om lag 58,4 millioner kroner i den rettede emisjonen til en kurs på 0,25 kroner pr. aksje, ifølge en børsmelding sent tirsdag kveld. Aksjen stupte ned 20 prosent fra start, men hentet seg fort inn. Aksjen er nå ned 14,5 prosent til 0,30 kroner.

Elbillader-selskapet Zaptec økte inntektene markant i fjerde kvartal 2023, med totalt 408,1 millioner kroner i driftsinntekter. Det er opp fra 239,4 millioner kroner samme kvartal året før. Aksjen steg fra start, men snudde fort. Nå er aksjen ned hele 10,7 prosent til 19,98 kroner.

Fredriksen selger

Barclays oppjusterer kursmålet på Norwegian til 24 kroner fra tidligere 19 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen.

Aksjen har et godt driv noe John Fredriksen har benyttet seg av. John Fredriksens Geveran Trading selger 2,56 millioner aksjer. Aksjen var opp over 2 prosent, men falt etter nyheten og er nå ned 0,7 prosent til 17,42 kroner. Så langt i år er aksjekursen opp 64,8 prosent.

Photocure fikk et resultat før skatt på 16,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot minus 28,6 millioner kroner i samme periode året før, ifølge TDN Direkt. Aksjen blir straffet med en nedgang på 5,2 prosent.

Oljeselskapet PetroNor E&P tjente 44,3 millioner dollar før skatt i fjerde kvartal, ned fra 57,3 millioner dollar samme periode året før. Aksjen faller 5,1 prosent.

PetroNor fortsetter samarbeidet med Økokrim og Justisdepartementet for å bistå i deres etterforskning av påstandene om korrupsjon av personer tilknyttet selskapet. Det er ingen ytterligere oppdateringer om etterforskningene, skriver selskapet.