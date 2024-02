Storbanken Bank of America er optimistisk når det gjelder utbytteaksjer og sier at investorer kan strømme tilbake til slike aksjer hvis avkastningen faller i løpet av året.

«Pensjonister har flyttet verdiene sine til kontanter, men en periode med lettelser av rentene kan drive dem til aksjefond», skriver BofA i en rapport, ifølge CNBC.

«Flere tusen milliarder dollar av pensjonistkontanter kan flyttes til aksjefond hvis korte renter faller under 5 prosent – som ser ut til å være vippepunktet», skrive de.

Utbytteaksjer er kommet i vinden igjen etter at Meta uventet kunngjorde at de skal betale utbytte for første gang da de la frem sine tall for fjerde kvartal.

Hvordan velge utbytteaksjer

Brian Stutland, porteføljeforvalter i Rational Equity Armor Fund, sier at hans strategi er å gå ut over tradisjonelle utbytteaksjer ved å balansere avkastning og vekst.

– Å jage ren høy avkastning kan være fristende for en jevn strøm av inntekt, men å prioritere selskaper med bærekraftige utbytter og vekstpotensial tilbyr mer balanse. fordi jeg bare ikke vil ha aksjen som betaler meg tilbake mine egne penger, sier han til CNBC Pro.

Faktisk reduserer denne strategien risikoen som er knyttet til å stole bare på utbytteinntektene. Høyere renter kan påvirke utbytteutdelingene fremover i tid, ifølge Stutland.

Aksjer å kjøpe

Stutland nevnte selskaper som Walmart, Target og Home Depot som aksjer som tilbyr utbytteinntekt og vekst samtidig.

– Disse selskapene tilbyr tilfredsstillende utbytter samtidig som de har betydelig vekstpotensial knyttet til økonomiske sykluser og forbrukerutgifter. Denne kombinasjonen gir en buffer mot fremtidige renteøkninger og tilbyr muligheten for kapitalvekst sammen med utbytteinntekt, sier han til CNBC.

Det er også avgjørende at selskapet er i stand til å dele ut utbytte på en bærekraftig måte, sa Stutland. Aksjer som McDonald's og Coca-Cola er i stand til det, la han til.

– Disse selskapene fortsetter å opprettholde utbytteutbetalinger. En høy avkastning i dag kan ikke opprettholdes hvis inntjeningene eller økonomiske forhold forverres, så jeg liker å finne selskaper som har vist at de fortsetter å utbetale også i økonomisk nedgang.

Stutland liker også en aksje med en høyere utbytteavkastning på 6,4 prosent: den amerikanske telekommunikasjonskjempen Verizon.

Aksjen er for øyeblikket under sine topper, men ser ut til å kunne vokse gjennom skysatsingen.

Her er noen kjøpsanbefalinger i BofA-oversikten: