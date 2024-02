Straffes knallhardt etter onsdagens tall

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.260,10 poeng, ned 0,2 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 81,89 dollar, ned 0,6 prosent. Equinor faller 0,5 prosent til 262,90 kroner, mens Aker BP faller 0,2 prosent til 258,80 kroner.

Clarksons Securities tar opp dekning på Vår Energi med kjøpsanbefaling og et kursmål på 40 kroner. Aksjen faller 0,5 prosent til 31,42 kroner.

Tirsdag kveld hentet Ensurge Micropower 58,4 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 0,25 kroner pr. aksje. Provenyet fra emisjonen skal benyttes til å finansiere selskapets videre drift, markedsaktiviteter og produksjonsøkning. Aksjen faller 11,0 prosent til 0,32 kroner.

Elbillader-selskapet Zaptec omsatte for 408,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, opp fra 239,4 millioner kroner i samme kvartal året før. Resultat før skatt endte på minus 10,4 millioner kroner, ned fra et underskudd på 45,7 millioner kroner for et år siden. EBITDA-marginen endte på minus 2 prosent i kvartalet. Aksjen faller 9,4 prosent til 20,20 kroner.

Barclays oppjusterer kursmålet på Norwegian til 24 kroner fra tidligere 19 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Etter den siste tids markante kursoppgang, selger John Fredriksens Geveran Trading 2,56 millioner aksjer i flyselskapet. Aksjen faller 0,9 prosent til 17,49 kroner.

Photocure fikk et resultat før skatt på 16,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot minus 28,6 millioner kroner i samme periode året før. Aksjen faller 4,7 prosent til 57,30 kroner.

Oljeselskapet PetroNor E&P tjente 44,3 millioner dollar før skatt i fjerde kvartal, ned fra 57,3 millioner dollar samme periode året før. PetroNor fortsetter samarbeidet med Økokrim og Justisdepartementet for å bistå i deres etterforskning av påstandene om korrupsjon av personer tilknyttet selskapet. Aksjen faller 4,9 prosent til 8,33 kroner.

Eidesvik Offshore doblet resultatet fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Av inntekter på 194 millioner kroner, fikk Bømlo-rederiet et resultat på 104 millioner. Aksjen stiger 1,4 prosent til 13,48 kroner.