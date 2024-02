Nvidia-aksjen faller før kveldens nyheter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,6 prosent og står i 15.535,19 poeng mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 38.491,38 poeng. S&P 500 faller 0,3 prosent til 4.962,81 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,1 prosent til 16,05.

Nvidia

Etter børsens stengetid legger IT-giganten Nvidia frem sine kvartalstall. Tirsdag falt aksjen hele 4,4 prosent, og i åpningsminuttene onsdag faller Nvidia ytterligere 2,5 prosent.

«Gårsdagens nedgang for «børsyndlingen» ble utløst av gevinstsikring i forkant av dagens resultatslipp. Det store spørsmålet mange stiller seg er hvorvidt fjerdekvartalstallene vil overgå markedets forventninger», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

– Vi kommer til å se store kursbevegelser enten den ene eller den andre veien, sier Holberg-forvalter Harald Jeremiassen.

Rentereferat

I kveld rettes også blikket mot referatet fra det siste rentemøtet i den amerikanske sentralbanken.

«Til tross for at inflasjonstallene frem til da hadde vist en overbevisende trend videre nedover, var verken Powell eller øvrige medlemmer fullt overbevist om at prisveksten var mer på vei mot målet på mer varig basis; som er betingelsen for at de vil sette renten ned. Powell uttrykte også direkte at det var lite trolig med rentekutt allerede i mars», skriver Handelsbanken i en rapport.

Oppdatert klokken 18.12: Dow Jones er ned 0,2 prosent, S&P 500 er ned 0,3 prosent mens Nasdaq har falt 0,8 prosent. Kursfallet tiltar i Nvidia, som nå er ned 3,5 prosent.