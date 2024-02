«Akselerert databehandling og generativ kunstig intelligens (AI) har nådd vippepunktet. Etterspørselen øker kraftig globalt på tvers av selskaper, bransjer og land», sa Huang i en kommentar i pressemeldingen som fulgte med rapporten.



– Resultatene mest elleville

Teknologikjempen har mildt sagt gått som en kule det siste året, på grunn av produksjonen av grafikkprosessorer (GPU) og databrikker. Disse er nødvendige for å møte den massive etterspørselen som har vokst som et uvær etter lanseringen av OpenAIs ChatGPT, og introduksjonen av generativ AI.

– Aksjen er opp 40 prosent i år, og 236 prosent siste 12 måneder. Det er en ellevill kursutvikling i seg selv, men den underliggende resultatutviklingen er enda mer ellevill, sier Holberg-forvalter Harald Jeremiassen til Finansavisen.

TRADISJONEN TRO: Nvidia har knust konsensus utallige ganger, påpeker investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Iván Kverme

Den sterkeste veksten i fjerde kvartal var ventet i selskapets datasenter-divisjon, som inkluderer generativ AI. Divisjonen som nå står for det meste av inntektene i Nvidia omsatte for rekordhøye 18,4 milliarder dollar i fjerde kvartal, opp 409 prosent fra samme periode året før. Over halvparten av salget var til store leverandører av skytjenester.

«Nvidia RTX, introdusert for mindre enn seks år siden, er nå en massiv PC-plattform for generativ AI, og benyttes av 100 millioner spillere og skapere. Det kommende året vil bringe betydelige nye produktsykluser med eksepsjonell innovasjon som vil bidra til å drive bransjen fremover», sa Huang videre i rapporten.

Tredje størst i verden

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, påpekte overfor Finansavisen i forkant av rapporten at Nvidia har knust estimatene utallige ganger ved de siste tallfremleggelsene.

– Hvis de treffer akkurat på estimatene, tror jeg det vil skuffe markedet. De må ihvertfall levere 10 prosent mer enn ventet. Altså må de levere inntekter over 20 milliarder dollar i fjerde kvartal om investorene skal bli fornøyde, sa han.

Og det gjorde altså Nvidia – med god margin.

Torsdagens sterke kursoppgang sender Nvidia tilbake forbi Amazon som verdens tredje største selskap målt i børsverdi, med en verdsettelse på 1.882 milliarder dollar.

Bare Microsoft og Apple er større, med markedsverdier på henholdsvis 3.040 og 2.828 milliarder dollar.