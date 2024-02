Blandet på Wall Street

Markedet sitter å biter negler mens de venter på at Tek-giganten Nvidia skal slippe sine ferske tall for fjerde kvartal, mens de amerikanske rentene stiger etter rentereferat.

Slik gikk det med de ledende indeksene på New-York børsen i dag.

Samleindeksen S&P 500 steg 0,13 prosent til 4.981 poeng

steg 0,13 prosent til 4.981 poeng Industritunge Dow Jones steg 0,13 prosent til 38.612 poeng

steg 0,13 prosent til 38.612 poeng Teknolgiindeksen Nasdaq falt 0,32 prosent til 15.580 poeng





«Verdens viktigste aksje» overgikk forventningene

Databrikkeprodusenten Nvidia la onsdag kveld etter børsslutt frem tall for fjerde kvartal, og knuste konsensus.

Selskapet tjente 22,1 milliarder dollar i fjerde kvartal, som er mer enn en tredobling og økning på 265 prosent i omsetning fra samme kvartal året før.

«Akselerert databehandling og generativ kunstig intelligens har nådd vippepunktet. Etterspørselen øker kraftig globalt på tvers av selskaper, bransjer og nasjoner», sa Jensen Huang, grunnlegger og administrerende direktør i Nvidia, i pressemeldingen.



I fjerde kvartal hadde Nvidia et driftsresultat på 13,6 milliarder dollar, mot 1,3 milliarder i fjerde kvartal 2023.

Teknologikjempen har mildt sagt gått som en kule det siste året, på grunn av produksjonen av grafikkprosessorer (GPU) og databrikker. Aksjen er opp 40 prosent i år, og 236 prosent siste 12 måneder.

Haukete signaler

Referatet fra Feds rentemøte viser at Fed er innstilt på å vente med rentekutt, akkurat slik markedene fryktet.

Feds ferskeste rentemøte 31. januar ble avholdt like før amerikanske sysselsettingstall igjen viste kanonsterk vekst. Ikke bare var sysselsettingsveksten dobbelt så sterk som ventet, med 353.000 nye jobber.

I tillegg ble tallene langt tilbake i 2023 justert betydelig opp. På toppen av dette kom like etter rentemøtet uventet sterk inflasjonsvekst, med økt månedsvekst i både total CPI og kjerneinflasjonen.

Onsdag posisjonerte markedene seg for at referatet ville bekrefte et mer haukete Fed. Markedsrentene steg, og de ledende aksjeindeksene var ned opptil 0,7 prosent i forkant av referatet.

Umiddelbart etter at referatet ble publisert svingte både markedsrentene og indeksene rundt disse pessimismepregede nivåene. En knapp halvtime senere, var Nasdaq ned over 1 prosent.