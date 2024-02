Oljeprisen stiger, Wall Street endte opp og Japan i all-time high. Dette vil påvirke Oslo børs i dag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet 0,2–1,0 prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1 prosent. Nikkei-indeksen er med det i all-time high og står i 39.029 poeng. Sist gang indeksen satte denne rekorden var i 1989.

I Kina går Shanghai Composite opp 1 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,8 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,3 prosent.

I India faller Sensex 0,6 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,1 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,3 prosent til 83,31 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 78,19 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,49 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De amerikanske rentene steg etter rentereferat. Slik gikk det med de ledende indeksene på New-York børsen i dag:

Samleindeksen S&P 500 steg 0,13 prosent til 4.981 poeng

steg 0,13 prosent til 4.981 poeng Industritunge Dow Jones steg 0,13 prosent til 38.612 poeng

steg 0,13 prosent til 38.612 poeng Teknolgiindeksen Nasdaq falt 0,32 prosent til 15.580 poeng

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,2 prosent før den sluttet på 1.260,00 poeng.

Zaptec omsatte for 408,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, opp fra 239,4 millioner kroner året før. Aksjen falt 10,3 prosent til 20 kroner.

Tirsdag kveld hentet Ensurge Micropower 58,4 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 0,25 kroner pr. aksje. Provenyet fra emisjonen skal benyttes til å finansiere selskapets videre drift, markedsaktiviteter og produksjonsøkning. Aksjen falt 9,9 prosent til 0,32 kroner.

Barclays oppjusterer kursmålet på Norwegian til 24 kroner fra tidligere 19 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Etter den siste tids markante kursoppgang selger John Fredriksens Geveran Trading 2,56 millioner aksjer i flyselskapet. Aksjen falt 0,5 prosent til 17,56 kroner.

Photocure fikk et resultat før skatt på 16,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot minus 28,6 millioner kroner i samme periode året før. Aksjen falt 6,8 prosent til 56,00 kroner.

PetroNor E&P tjente 44,3 millioner dollar før skatt i fjerde kvartal, ned fra 57,3 millioner dollar samme periode året før. PetroNor fortsetter samarbeidet med Økokrim for å bistå i deres etterforskning av påstandene om korrupsjon av personer tilknyttet selskapet. Aksjen falt 4,6 prosent til 8,35 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:



ABL Group: Kl. 06.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00 webcast

Aquila Holdings: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30

Endúr: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

KMC Properties: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Panoro Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Borr Drilling: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 15.00

Desert Control: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00

Green Minerals: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Huddlestock Fintech: Kl. 08.00, webcast kl. 10.00

Zwipe: Kl. 08.00, webcast kl. 13.00