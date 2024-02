(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpner i grønt torsdag. Rundt klokken 10.50 står hovedindeksen opp 0,38 prosent til 1.264,71.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,3 prosent til 83,31 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 78,19 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,49 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oljeprisene støttes av forventninger om at etterspørselen i USA vil hente seg inn ettersom raffinerier gjenopptar drift etter driftsstanser og en svekket dollar, ifølge Reuters.

– Oljeprisene har vært robuste så langt, med støtte fra geopolitiske spenninger. Prisoppgangen kan imidlertid begrenses av høyere enn ventet råoljelagerøkning vist i API-tall over natten, noe som gir en vent-og-se-holdning før EIA-tallene slippes, sier Yeap Jun Rong, markedsstrateg i IG, til Reuters.

Råoljelagrene i USA steg med 7,2 millioner fat i forrige uke, viste tall fra American Petroleum Institute (API) i går kveld. Bransjetallene viste videre at bensinlagrene steg med 0,4 millioner fat, mens destillatlagrene var ned 2,9 millioner fat i forrige uke.

Bevegelser

Grieg Seafood har vært plaget av parasitter, vintersår og perlesnormanet. Nå kutter de slakteforventingene og innfører et nytt program for å kutte kostnader. Aksjen faller tungt 6,2 prosent.

Endúr fikk en justert EBITDA på 87 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, mot 120 millioner kroner i samme kvartal året før. Aksjen faller 2,9 prosent.

Panoro Energy tjente 138 millioner kroner i fjerde kvartal og betaler ut 50 millioner til aksjonærene. Aksjen stiger 2 prosent.

Borr Drilling forbedret resultatene i fjerde kvartal, og opprettholder utbyttet på 5 cent pr. aksje. Aksjen er opp 2,7 prosent.

Zaptec har utnevnt Kurt Østrem som ny konsernsjef. Aksjen falt 10,3 prosent i går og fortsetter ned 2,8 prosent i dag.

Huddlestock fikk et driftsresultat på minus 36 millioner kroner i fjerde kvartal, mot et tap på 17 millioner samme periode året før. Omsetningen økte til 25 millioner fra 14, men resultat før skatt falt til minus 42 millioner kroner fra minus 17 millioner i fjor.

Kontanter og kontantekvivalenter var 9,7 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal, opp fra 2,9 millioner kroner ved utgangen av 2022. Aksjen stiger 6,9 prosent etter tallslippet.

Desert Control fikk et driftsresultat fra videreført virksomhet på minus 14 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, sammenlignet med minus 19 millioner i samme periode året før.

Total kontantbalanse ved utgangen av kvartalet var på 120 millioner kroner (78). Dette ventes, sammen med effektivitetsgevinster, å gi selskapet en finansiell rullebane inn i andre halvår 2025. Aksjen faller 4,1 prosent.