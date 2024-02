Etter drøye ni år har SCA endelig lykkes med å selge «det skandaleomsuste» jaktanlegget Henvålen, skriver Dagens Industri. Treforedlingsbedriften SCA er Europas største private skogseier, og skal ha forsøkt å selge det siden 2015.

Kjøperen er Kjell Inge Røkkes industrikonsern Aker, og summen er på 200 millioner svenske kroner.

– Vi mener det er en god langsiktig investering. Skogseiendommen er på nærmere 100.000 mål. Den består av møte- og konferansesenter, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker til E24.



Kigen sier bygningen er velholdt og klar til bruk, men at de ikke vet ikke hvor mye eiendommen vil bli brukt til jakt ennå. Henvålen ligger i Herjedalen i Sverige, sørøst for Røros.

– Det er i Akers interesse å legge til rette for møteplasser, der også vår hovedeier og styreleder Kjell Inge Røkke kan delta uten tidsbegrensninger, sier Kigen.

Forsøkt solgt lenge

– Vi er glade for at vi har funnet en kjøper som har akseptert prislappen vi satte på Henvålen, sier kommunikasjonssjef Anders Edholm i SCA, ifølge DI.

– Det er en stor eiendom på 9.400 hektar som har vært til salgs lenge, og antall kjøpere er begrenset, sier han videre.

Ifølge DI får SCA en gevinst på 130 millioner svenske kroner for eiendommen, men med pengene som er investert over årene blir det likevel en tapssak. Over 225 millioner kroner skal ha blitt brukt til oppgraderinger og vedlikehold.

Det var Östersunds-Posten som omtalte saken først.

Glad i Sverige

Røkke flyttet høsten 2022 til Sveits, og får dermed kun være maksimalt 60 dager i Norge i året. 65-åringen er kjent for å være jaktglad, og skal også ha prøvd å sikre seg gigantiske Meraker Brug.

– Det er mer naturlig for meg å kjøpe eller leie jaktterreng i Sverige etter at jeg flyttet til Sveits, sa Røkke nylig til Dagens Næringsliv.

Røkke ha tilbrakt mye tid på det adelige slottet Ericsberg, sørøst for Stockholm, der han har sikret seg en eksklusiv jaktavtale. Jaktmulighetene i området skal være spesielt gode, og Røkke og Aker har invitert en rekke finans-, kultur- og eiendomstopper på jaktlag dit.

Røkke skal også ha forsøkt å bygge en stor jakthytte i tilknytning til Ericsberg, ifølge DN. Det har imidlertid møtt stor motstand fra både myndighetene og lokalbefolkningene.

Knyttet til skandalesak

SCA, Svenska Handelsbanken og investeringsselskapet Industrivärden eide Henvålen sammen frem til 2016, da de to sistnevnte solgte seg ut med tap.

Henvålen var sentral i avsløringen om den såkalte SCA-skandalen i 2014 og 2015, der flere industritopper i selskapene påkostet seg dyre jaktreiser med familie og venner, i stedet for med kunder og forretningspartnere. Avsløringen førte til at flere topper måtte gå av.