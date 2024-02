Freia-eier: Investorene bryr seg ikke om Russland

I et intervju med Financial Times sier Mondelez-sjef Dirk Van de Put at investorene ikke bryr seg om det etiske problemet med å ha fabrikker i Russland etter Putins invasjon av nabolandet.

«Det har ikke vært noe press fra investorene om å forlate Russland overhodet», skal Van de Put ha kommentert til avisen.

Det amerikanske matvarekonsernet Mondelez står på Ukrainas antikorrupsjonsbyrås svarteliste over selskaper de mener bidrar til inntekter til den russiske krigskassen. Mondelez eier merker som norske Freia, Toblerone og Daim. Freia ble kjøpt opp av Mondelez i 1983.

I fjor sommer spredte det seg en boikott av Freia-sjokolade , da det ble klart at Mondelez ikke ville trekke seg ut av Russland. Det gikk så langt at til og med SAS fjernet all Freia-sjokolade fra flyene sine, i tillegg til andre Mondelez-produkter.

Ingen krav

Van de Put skal ha kommentert at en håndfull europeiske fond stilte spørsmål om driften, men at ingen av investorene har fremmet krav om at selskapet skal trekke seg ut av Russland.

Mondelez' største investorer er Vanguard, BlackRock og Capital Group. Financial Times skriver at amerikanske fondsforvaltere er lovpålagt å prioritere investorenes finansielle resultater, men ikke etiske problemstillinger.

Driften i Russland bidro til 2,8 prosent av kjempekonsernets resultater i 2023, ned fra 4 prosent i 2022. Til tross for den økte politiske spenningen og risikoen som konflikten medfører, meldte Mondelez tidligere denne måneden at deres russiske virksomhet er mer lønnsom enn tidligere.

Mondelez har tre fabrikker og 2.700 ansatte i Russland, og bidrar indirekte med inntekter for over 10.000 russiske bønder.

Gjør endringer

På lørdag ble det kjent at Mondelez skal gjennomføre en omorganisering av sine europeiske virksomheter som følge av boikotten mot selskapets produkter. Konsernet har så langt kun stanset annonseringen i Russland, men har fortsatt driften som vanlig.

Som del i omorganiseringen skal den russiske delen av Mondelez gjennom et lederbytte, der en ny direktør skal lede den russiske virksomheten og rapportere til Europa-sjefen. Mondelez har fått kritikk for å gjøre minimale endringer som egentlig ikke har noe å si.

«I loven bruker vi uttrykket «distinksjon uten en forskjell». Dette er et forsøk på å omgå som ikke er veldig meningsfullt», kommenterte ekspert på selskapsstyring og visepresident i ValueEdge Advisors, Nell Minow, i en uttalelse.

Mondelez sa ifølge Reuters at de fra slutten av 2023 har styrket sin lokale virksomhet i landet for å operere mer uavhengig:

«Produkter som selges i Russland produseres og distribueres nå lokalt, uten import av ferdigvarer fra Europa til Russland eller eksport fra Russland til Europa.»