Steensland-sjef ble pensjonist: Høyere formuesskatt enn han får i pensjon

Olav Solberg har vært lønnstager gjennom 42 år i offentlig og privat virksomhet. Sist som daglig leder i Steensland, og før det økonomisjef i Bergesen. I fjor gikk han av med pensjon.

– Jeg fikk sjokk da skattekortet kom og viste mer formues- og eiendomsskatt enn jeg får i pensjon, sier Steensland.

I et leserbrev i Finansavisen skriver han at «Sjokket skyldes at landet man trofast har betalt omtrent 50 prosent skatt til i alle år nærmest vil konfiskere ens fremtidige livsgrunnlag. Forklaringen er formuesskatt».

– Ble ganske skremt

– Jeg jobbet i fjor, så 2024 ble det første året da jeg kun skulle leve av pensjonen. Tidligere har jeg har hatt høyere inntekt som har slukt både formuesskatt og eiendomsskatt. Men når inntekten ble lavere ble formuesskatten plutselig mye tyngre å betjene, sier Solberg.

Siviløkonomen jobbet i Havtor sammen med gründerne Pål Caspersen og John Hatleskog, og i samarbeid med skipsmeglerfirmaet Inge Steensland samt Kværner før han kom til Bergesen da Havtor ble fusjonert inn. De senere årene har han vært daglig leder for Steensland-gruppens tre hovedselskaper, Audley, Clipper og Straen.

– Da jeg skulle orientere meg om livet som pensjonist lastet jeg ned skattekortet. Da ble jeg ganske skremt ettersom det viste at jeg skulle betale mer i skatt enn jeg fikk i brutto pensjon. Det var en øyeåpner jeg ikke har tenkt på.

Solberg bor i Nittedal der han har en enebolig. I tillegg har han en hytte i Drøbak og en annen hytte i Valdres.

NULL KOMMA NULL: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum eier storgård verdt 15-18 millioner, et grustak og en hytte til 4 millioner. Han har hatt null i formuesskatt i ti år. Foto: Hanna Johre

– Hele pensjonen går

– Hele pensjonen går til å dekke de faste skattene. Da skal jeg altså leve av formuen og avkastningen på den, og det kan være variabelt, sier Solberg til Finansavisen.

– Så kan du spørre om jeg har en dårlig pensjonsavtale, men nei, det er ikke det jeg vil frem til, sier han.

– Mange andre enn meg har også hoveddelen av formuen i hus og hytter, som ikke gir løpende kontanter. Da blir det vanskelig. Det er det samme med meg som det er med gründere som har låst inn penger uten å kunne ta dem ut. Man er avhengig av å ha en formue ved siden av som gir den løpende kontantinntjeningen for å ha noe å leve, sier Solberg.