Rally i verdens hotteste aksje

Tech-aksjer stiger på bredere basis. Meta er opp over 4 prosent, Amazon over 3 prosent. Microsoft stiger rundt 2 prosent og Netflix drøye 2 prosent.

– «Magnificent 7»-aksjene er overpriset. De har svært høye forventninger til inntjening og svært høye verdsettelser som ikke gir rom for skuffelse. Det Nvidia-drevne rallyet har fortsatt en «innbakt risiko» i seg, gitt halvlederaksjenes sykliske natur, sier Phillip Colmar i MRB Partners til CNBC.

De sprekeste Dow-komponentene finner vi også i tech-sektoren, med Salesforce opp over 3 prosent og IBM over 2 prosent. Nike og Walgreens Boots Alliance faller rundt prosenten.

Sterke jobbtall

201.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 17. februar, viste nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. Det utgjør en nedgang på 12.000 fra uken før – og tyder på en langt sterkere utvikling i arbeidsmarkedet enn ventet. På forhånd var det ventet et antall på 218.000, ifølge Trading Economics.

Ellers på makrofronten kom S&P Globals sammenstilte og foreløpige innkjøpssjefsindeks (PMI) i USA inn på 51,4 i februar, ned fra 52,0 i januar.

PMI for industrisektoren var 51,5, opp fra 50,7 i januar og over ventede 50,5. PMI for tjenestesektoren kom inn på 51,3, ned fra 52,5 i januar under ventede 52,0.

Til slutt viste tall for bruktboligsalget at dette steg 3,1 prosent på månedsbasis i januar til en anslått årlig takt på 4,00 millioner enheter. Konsensus pekte mot en årlig salgstakt på 3,97 millioner boliger.

Haukete Fed-toner

Onsdagens referat fra det siste rentemøtet i den amerikanske sentralbanken underbygde de haukete tonene vi allerede har blitt godt kjent med. Handelsbanken skriver i en oppdatering at medlemmene synes å være mer bekymret for å kutte renten for tidlig enn å holde den for lenge på dagens (innstrammende) nivå.

Ifølge DNB Markets er ikke den videre veien helt klar.

«På den ene siden var det altså bekymringer rundt det å sette ned renten for tidlig og raskt. På den andre siden var det en erkjennelse blant medlemmene om at inflasjonen hadde avtatt vesentlig i andre halvår i fjor, og de forventet at prisveksten for tjenester utenom bolig ville avta videre i tråd med et svakere arbeidsmarked og lavere lønnsvekst», skriver DNB Markets i en rapport.