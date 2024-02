Mercedes blant torsdagens børsvinnere

Det var på forhånd knyttet både frykt og håp til Nvidias tall for fjerde kvartal. Onsdag etter børsslutt ble det imidlertid klart at halvlederprodusenten ikke bare innfridde forventningene, men slo dem med en god margin. I tillegg overrasket ledelsens guiding for inneværende kvartal positivt. De gode nyhetene bidro til at Nvidia-aksjen ved halv fem-tiden torsdag var opp med 15 prosent.

I motsetning til Nvidia, mener mange at Modernas glanstid er over, ettersom salget av coronavaksiner har stupt. Torsdag tok bioteknologiselskapet imidlertid analytikerne på sengen ved å melde om et overskudd på 217 millioner dollar i fjerde kvartal, i stedet for et betydelig underskudd. Årsaken var realisering av inntekter fra tidligere perioder samt kostnadskutt. Ledelsen opprettholdt prognosen for 2024, som blant annet innebærer en omsetning på rundt 4 milliarder dollar. Kursløftet ble på 8 prosent.

I Europa steg Rolls-Royce-kursen med nesten 9 prosent. Flymotorprodusenten mer enn doblet bunnlinjen fra 2022 til 2023, og i år ventes driftsresultatet å øke med minst 6 prosent. Virksomhetene som lager drivverk for båter og deler til forsvaret gjorde det særlig bra.

Også reiselivet er i en hyggelig trend. Carnival fortalte at rekordhøy etterspørsel og lavere drivstoffpriser bidro til overraskende sterke ebitda-tall i fjerde kvartal. Cruiseoperatørens guiding for 2024 oversteg konsensusestimatet med beskjedne 2 prosent, men det var nok til å løfte aksjen med 5 prosent.

Mercedes-Benz ga enda bedre avkastning, selv om driftsresultatet i fjerde kvartal bare var en hårsbredd høyere enn ventet, og fjorårets salgsvekst ble blodfattige 2 prosent. Den tyske bilprodusenten advarte dessuten at flaskehalser i forsyningskjeden, geopolitisk uro og usikkerhet rundt handelspolitikk kan true lønnsomheten i år. Heller ikke ledelsen guiding om nullvekst i årets inntekter var særlig oppløftende. På den positive siden skal et nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer for opptil 3 milliarder euro startes. Mercedes-aksjen steg med 6 prosent.