Zaptec-sjefen om elbiler og vekst, Røkke kjøper jaktresort børsrus etter Nvidia-tall

22.02.2024 – 2024 blir et mellomår for oss, sier tidligere finansdirektør og sjefsvikar, nå fast toppsjef i Zaptec, Kurt Østrem. Han skal rulle ut nye produkter og forklarer hvorfor selskapet ofrer all lønnsomhet for å vokse så fort som de gjør. Det blir også mer om Kjell Inge Røkkes Aker og deres nyeste eiendomsinvestering etter at oljeeventyret i Ghana er lagt i skuffen. Vi tar også tempen på markedet kort tid før handelen på Wall Street åpner etter Nvidia-slippet onsdag kveld.