Røkke kjøper ut Aker og tar over jakteiendommen selv

Torsdag kom nyheten om at Aker har kjøpt jakteiendommen Henvålen i Sverige. Det kom det reaksjoner på, blant annet fra forvalter i Storebrand, Hans Thrane Nielsen.

– Det er ikke lett å se at det er lønnsomt for aksjonærene. Vi vil snakke med selskapet, når vi får anledning til det, sier forvalter Hans Thrane Nielsen til E24.

Nå har Røkke kjøpt ut Aker, og tar over eiendommen selv. Det melder både E24 og DN.

Konsekvens av reaksjoner

– Kjell Inge Røkkes private selskap TRG kjøper Henvålen Fjellgärd AB av Aker for i overkant av 200 millioner kroner. Dette er en konsekvens av reaksjoner etter at det ble kjent at Aker hadde kjøpt det svenske selskapet, som eier en skogseiendom og et møte- og konferansesenter i Härjedalen, sier kommunikasjonssjef Atle Kigen i Aker til DN.

Han utdyper:

– Aker mente det var riktig å gjennomføre kjøpet med Aker som eier, men gitt reaksjoner og kritikk vil Kjell Inge Røkke gjennom TRG kjøpe Henvålen Fjellgärd AB til den prisen Aker har betalt, inkludert kostnader som har påløpt før og etter transaksjonen.

Henvålen er på nærmere 100.000 mål og består av møte- og konferansesenter. Kigen sier det ikke er avklart i hvor stor grad eiendommen vil brukes til jakt.

– Det er i Akers interesse å legge til rette for møteplasser, der også vår hovedeier og styreleder Kjell Inge Røkke kan delta uten tidsbegrensninger, sier Kigen.