Reddit har levert søknad til amerikanske Securities and Exchange Commission på torsdag etter en årelang oppbygging. Selskapet planlegger å handle på New York-børsen Wall Street under tickeren «RDDT», melder CNBC.

Reddits markedsdebut, som er ventet i mars, vil markere den første store tech-noteringen for året. Det er også den første noteringen av et sosialt medieselskap siden Pinterest ble børsnotert i 2019.