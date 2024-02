Toppanalytiker spår knallsterk USA-vekst

– Jeg leser mye, prater med mange og nøyer meg derfor ikke bare med å studere all statistikk. For det holder ikke, da får man ikke med seg det store bildet, uttalte nylig økonomiprofessor Belinda Román til Dagens Industri. Bakteppet er at hun for kort tid siden, av avistungvekteren Wall Street Journal, ble kåret til USAs aller mest treffsikre prognosemaker.

For Román handler det i stor grad heller om å studere trender enn kun å lene seg mot makroøkonomiske modeller. Derfor bygger hun i stor grad sine prognoser på observasjoner rundt hva som rett og slett skjer i den virkelige verden, og sammen med studier av lange trendlinjer forsøker hun med dette bedre å forstå hva som faktisk ligger bak dataunderlaget.

Hennes yrkesbakgrunn er litt uvanlig; i motsetning til de fleste andre universitetsansatte fagøkonomer verden over har hun bred erfaring fra det private næringslivet. Hun har også arbeidet for flere ideelle organisasjoner. Ferden endte til slutt ved det katolske universiteter St. Mary’s i Texas der hun har vært stasjonert i flere år.

Og de økonomiske prognoseevnene er altså helt i den ypperste toppklasse – inn mot 2023 spådde professoren en BNP-vekst i USA på 2,8 prosent, tett på sluttpunktet på 3,1 prosent. Den amerikanske sentralbankens styringsrente, der konsensus lå på 4,7 prosent, spådde hun ville lande på 5,25 prosent – nær det nåværende referansenivået på 5,25–5,50 prosent.

USAs økonomi er på en robust vei, slår hun fast. For 2024 tror Román på en sterkere BNP-vekst enn hva mange av de andre prognosemakerne gjør. Hun forventer at bruttonasjonalproduktet vokser med 2,6 prosent, milevis ikke bare over snittanslaget til 71 økonomer Wall Street Journal har vært i kontakt med, men også målt mot anslaget til sentralbankens egen rentekomité, som er på 1,4 prosent. Det internasjonale pengefondet, IMF, er også optimistiske med hensyn til USAs vekstkapasitet for 2024, og forventer en BNP-vekst på litt over to prosent.

Og flere amerikanske makropiler peker nå klart oppover. Nylig kom blant annet lønnsstatistikker som viste at lønningene i privat sektor, regnet på årsbasis, nå vokser med rundt fire og en halv prosent. Dette er høyere enn ved tidligere målinger og illustrerer godt hvor sterkt det amerikanske arbeidsmarkedet er – i neste omgang støttende for friske BNP-tall fremover. Og skulle Románs BNP-prognose for 2024 slå til, blir de bebudede amerikanske rentekuttene sannsynligvis dyttet ytterligere ut i tid. Dette er et scenario åpenbart også flere av renteinvestorene tror på, nettopp i takt med at lange amerikanske statsobligasjonsrenter har sluttet å tikke nedover – og til og med har vendt opp så langt i år.