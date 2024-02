Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 23. februar

Olav Solberg, tidligere sjef i Steensland-gruppen og nå pensjonist, fikk sjokk da skattekortet kom. Det viste mer formues- og eiendomsskatt enn han får i pensjon.

Han sier sjokket skyldes at landet man trofast har betalt omtrent 50 prosent skatt til i alle år, nærmest vil konfiskere ens fremtidige livsgrunnlag. Forklaringen, ifølge Solberg, er formuesskatt.

Gründeren i Norbit, Steffen Kirkenes, solgte mandag aksjer for 124 millioner kroner i teknologiselskapet, etter en kraftig oppgang i aksjekursen. Ferske aksjonærlister viser at flere av børsens mest kjente investorer slo til da gründeren tok gevinst.

Blant annet har Andenæs-familien kjøpt aksjer for 29 millioner kroner, Arne Blystad kjøpte for 23 millioner, og Magnus Halvorsen har kjøpt for rundt 14 millioner kroner.

Henrik Müller-Hansen, gründer i teknologiselskapet Gelato, står på trappene til å flytte til Sveits. Han sier han elsker Norge og at det har vært et fantastisk sted å vokse Gelato fra, men at de må ta inn over seg realitetene.

Han forklarer at hvis Gelato skal gjøre en ny kapitalinnhenting eller gå på børs, så kan det ramme selskapet å ha eiere som er bosatt i Norge.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om tariffoppgjøret, som nå er i gang. LO-leder Peggy Hessen Følsvik har i år mange gode kort på hånden, men hun velger å starte ballet med å si at Fellesforbundet og LO er klare for «storstreik».

Hun må ha fått for mye Möller’s Tran. Motparten må vel først få et krav før det skrikes om streik, skriver Hegnar.

