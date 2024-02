Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen mener Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent eller innenfor intervallet [-0,2-0,6] prosent.

Asia

Asia har tatt med seg den gode stemningen fra Wall Street. Toneangivende børser i Asia- og Stillehavsregionen stiger fredag morgen.

I fastlands-Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 0,1 prosent. Shanghai Composite-indeksen stiger 0,4 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er flat prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,3 prosent, mens Sydney-børsen trekker opp 0,4 prosent.

I Japan er børsene stengt.

Oljeprisen

Oljeprisen faller i morgentimene. Nordsjøoljen er ned 0,3 prosent til 83,13 dollar pr. fat. Til sammenligning ble et fat omsatt for 83,89 dollar pr. fat på det høyeste i går.

Den amerikanske lettoljen, WTI, faller 0,3 prosent til 78,07 dollar pr. fat.

Fallet skjer etter at Federal Reserves Christopher Waller, under en tale i Minneapolis torsdag, uttalte at et rentekutt bør utsettes i minst to måneder til.



Nvidia-rally

Teknologikjempen Nvidia knuste konsensus i sin kvartalsrapport etter stengetid onsdag. Dette løftet markedet markant torsdag.

Torsdag endte Nvidia-aksjen opp hele 16,40 prosent til 785,38 dollar, som er ny all-time-high. Det legger til omtrent 277 milliarder dollar i markedsverdi og bringer dets totale markedsverdi nær 2.000 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Industritunge Dow Jones steg 1,17 prosent til 39.070,39 poeng. Brede S&P 500 endte opp 2,11 prosent til 5.086,95 poeng, som er ny toppnotering. Forrige rekord var på 5.029,73, som ble satt 15 februar i år. Teknologiindeksen Nasdaq steg 2,96 prosent til 16.041,62 poeng, ganske nær rekorden på 16.057,44 poeng, som ble satt i november 2021.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.263,58, etter en oppgang på 0,3 prosent.