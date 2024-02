Nel-smell på rød børs

Norwegian går tilbake rundt 2 prosent, og faller dermed for tredje dag på rad etter en lengre periode med oppgang.

Lakseaksje får mer stryk

Grieg Seafood falt over 5 prosent torsdag på en skuffende kvartalsrapport hvor selskapet tok ned guidingen for 2024, og fortsetter ned 2 prosent så langt fredag.

Flere meglerhus har reagert med å kutte kursmålet. Arctic Securities kutter fra 60 til 54 kroner og Carnegie fra 61 til 60 kroner. Begge gjentar salg. Nordea Markets går fra 85 til 75 kroner, men gjentar kjøp.

Ellers i laks faller Mowi 1,1 prosent (2,20 kroner), og aksjen er dermed i realiteten bare marginalt ned siden den i dag går eksklusive utbytte på 1,90 kroner.

Blant positive tungvektere er DNB, som stiger 0,3 prosent etter at Keefe, Bruyette & Woods har oppgradert aksjen fra «underperform» til «market perform» med kursmål 210 kroner.

Golden Ocean videre opp

Golden Ocean fortsetter torsdagens oppgang, og stiger nye 2 prosent. Clarksons skrev i en oppdatering torsdag at «capesize-markedet er i gang igjen etter nyttårsfeiringen i Kina.»

«Inntjeningen for capesize har skutt i været til 23.100 dollar pr. dag, med en økning på 9,7 prosent på en dag og 16,6 prosent den siste uken, het det videre.

Samtidig har SEB høynet kursmålet på Golden Ocean fra 75 til 120 kroner og gjentatt hold-anbefalingen.

Et annet John Fredriksen-rederi, Frontline, snur gårsdagens markante fall til rundt én prosent oppgang så langt fredag. Arctic Securities og ABG Sundal Collier mener aksjen som har steget over 300 prosent i løpet av de seneste to årene har mer å gå på.

Skyter fart på rekordtall

Flere selskaper har lagt frem tall fredag morgen.

Goodtech stiger over 10 prosent etter et rekordkvartal , mens Proximar Seafood spretter opp 5 prosent etter sin rapport der selskapet er i rute med første slakting i Japan i tredje kvartal.

Scana faller drøye 9 prosent på sin kvartalsrapport som forteller om rekorder på flere fronter , og figurerer høyt på taperlisten. Det samme gjør Green Minerals, som korrigerer ned over 12 prosent etter å ha steget 43 prosent i går i kjølvannet av kvartalsrapporten.

Blant andre tallfremleggere stiger ADS Maritime Holding 0,5 prosent, mens Seabird Exploration faller 5 prosent og Argeo 3 prosent etter å ha tredoblet inntektene, men tapt tre ganger så mye.

Kjempeutbytte for Spetalen

Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard Supply faller 56 prosent (2,73 kroner), som henger sammen med at aksjen fredag går eksklusive utbytte på 2,75 kroner. Det betyr at hovedaksjonæren selv casher inn nærmere 276 millioner kroner.

Carasent stiger 4,5 prosent etter at konsernsjef Daniel Öhman har kjøpt 135.000 aksjer til kurs 10,18 kroner, og dermed øker sin beholdning til 161.115 aksjer.

Vi tar også med at Pryme stiger over 2 prosent etter torsdagens melding om at selskapet har fullført den første komplette prosessyklusen på Pryme One.