Råbillige offshoreaksjer – men for hvor lenge?

Nok en uke har investorene trådt relativt varsomt på Oslo Børs, til tross for fortsatt god fres på Wall Street. Hovedindeksen har siden forrige fredag lagt på seg litt over en halv prosent, og er med det ned rundt tre og en halv prosent siden årsskiftet. Særlig de siste dagene har energiindeksen hentet seg litt inn igjen og kan skilte med en positiv ukesopptur på omtrent halvannen prosent, åpenbart støttet av en oljepris som synes å tikke videre opp mot prisintervallet mellom 83 og 85 dollar fatet.

En sterk oljepris er naturligvis en sentral brikke om Oslo Børs skal vende over mot plussiden, totalt sett. Og flere datapunkter gir nå støtte for en bred prisoppgang, slik vi ser det. Den amerikanske oljeeksporten er høy, og ligger nå på en årsvekst på 13 prosent, et godt signal om en god underliggende global oljeetterspørsel. På tilbudssiden vil man etter hvert møte kapasitetsbegrensninger, meldte nylig Occidential. Den amerikanske oljegiganten mener man i løpet av andre halvår 2025 vil kunne oppleve et klart tilbudsunderskudd i de globale oljemarkedene fordi man kun har erstattet rundt halvparten av all olje som er blitt produsert de ti siste årene.

At globale oljereserver tømmes vil tvinge frem mer leting og boring i tiden som kommer, et budskap vårt eget Sokkeldirektoratet også kom med for kort tid siden. Dette gir rammer for en bred og underliggende sterk industriopptur for hele bredden av offshore serviceselskaper. Optimistiske industritoner forventer vi også kommer fra undervannsentreprenørselskapet Subsea 7, som på torsdag leverer sine fjerdekvartalstall. Der er vi relativt sikre på at de vil gjenta sin tidligere guiding, med en samlet konsernomsetning i 2024 på rundt seks milliarder dollar, kombinert med driftsmarginer på opp mot 15 prosent – støttet av en fortsatt bunnsolid ordrebok.

Siden årsskiftet er Subsea 7-aksjen litt ned, men kan likevel skilte med en kursopptur siste uke på et par prosent. Det vitner om at flere investorer posisjonerer seg inn mot kvartalstallspresentasjonen, en seanse som også byr på gode utbyttesignaler, slik vi legger til grunn. Og mer kjøpsinteresse tror vi det blir i Subsea 7-aksjen inn mot tallslippet førstkommende torsdag. Flere kjøpere forventer vi også å se i Borr Drilling-aksjen i tiden som kommer. Selskapet leverte en frisk fjerdekvartalsrapport, drevet frem av sterke operasjonelle tall, gode marginer og en solid ordrebok. Rapporten ble tatt vel imot av analytikerne. – Borr Drilling står foran mange gode år i riggmarkedet, uttalte Clarkson-analytiker Fredrik Stene til Finansavisen etter Borr Drillings kvartalstallspresentasjon. Han mener at på dagens kursnivåer, det vil si i underkant av 70-tallet, er aksjen rett og slett fundamentalt feilpriset.

I sum tror vi kommende uke også blir preget av forsiktige handelsvolumer og rimelig flate samlede kursbevegelser. Og når hele bredden av børsens offshore serviceselskaper hittil i 2024 har utviklet seg litt svakere enn det øvrige markedet, byr det på såpass mange attraktive kjøpsmuligheter at vi gradvis vil se fundamentalt drevne investorer komme på banen. Det kan i så fall gi støtte for klart høyere kurser innen en sektor som fortjener langt høyere verdivurderingsmultipler enn hva tilfellet er i dag.