Angrep er det beste forsvar

De dårlige nyhetene: Nvidia leder an i en smal AI-boble der kundene enten er blant verdens største selskaper som Microsoft, Meta, Google og Amazon eller små oppstartselskaper finansiert av de samme gigantene pluss private equity.

I dotcom-boblen rundt årstusenskiftet var det bare en gruppe aksjer som ikke var med. Det var «old-economy»-selskaper. Det var selskaper innen råvarer og råvareservice. Oljeprisen var 10 dollar fatet. Alle teknologiaksjer fra den aller minste IT-konsulent til de største i både USA og Europa var med i boblen. På toppen av det hele i Europa var selskaper som Nokia, Ericsson, Sonera, Vodafone og Telefonica. I USA ble boblen ledet an av CISCO og General Electric.

Et aksjemarked som er villig til å betale 20 ganger Nvidias årlige salgsinntekter kan lett betale 30 ganger årlige inntekter fordi verdivurderingen ikke betyr noe akkurat nå. Selv eksperter på teknisk aksjeanalyse ønsker ikke å oppgi kursmål på Nvidia-aksjen nå. Aksjen har tatt av og da er det bare etterspørselen og tilbudet av aksjer som styrer kursen på kort sikt. Dette er en drøm for tradere og indeksinvestorer, men ikke fullt så moro for fundamentale investorer.

De stygge nyhetene: Nvidias to største kunder er Microsoft, som utgjør 19 prosent av salget, og Meta, som utgjør 13 prosent av salget. Microsoft er blitt verdens største selskap. Mye av æren for å ha løftet Microsoft tilbake på topp går til selskapets konsernsjef Satya Nadella som tok over etter at Steve Balmer og Bill Gates hadde gått ut på dato som ledere for store teknologiselskaper. Nadella løftet Microsofts databaser opp til selskapets egen Azure-skytjeneste som har fulgt i helene på Amazons Web Services - AWS. At det er to Seattle-selskaper som er blitt størst i verden i skytjenester skyldes ikke at det regner mye i byen, men at Amazon trengte tjenesten selv for sin internetthandel. Stifteren av Apple, Steve Jobs, beundret Microsoft for hva de fikk til, men det irriterte han grenseløst at selskapet aldri kunne produsere produkter med stil. Nå er Microsoft i gang igjen. Selskapet har tatt en eierandel på 49 prosent i Open-AI. Selskapet har lansert en AI-Co-pilot til en månedsleie som ikke virker avskrekkende. Det virker som om det er Perplexity som er AI-tjeneren flest er imponert av og der er Jeff Bezos med som en av eierne. Dess bedre AI lykkes dess større andel vil de spise av Googles pengemaskin innen internettsøk.

Før vi kommer dit skal vi nok gjennom en periode der Nvidia oppdager skyggesiden av å være i en syklisk ordreproduserende sektor. Leveringstiden for Nvidias grafikkort har falt fra ett år til tre måneder. Det betyr at kundene kan slutte med doble ordrer og begynne å bruke fra eget lager. Det er alt som skal til for at Nvidia skal rapportere fall i salget fra et kvartal til det neste. Dan Niles i Satori Fund sier han er sikker på at det vil skje innen åtte kvartaler. Det betyr at det kan skje allerede i dette kvartalet.