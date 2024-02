Himmelferden fortsetter for Nvidia

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 16.115,17 poeng mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 38.178,14 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.107,84 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,32 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,8 prosent til 13,99.

«Stigende renteforventninger legger en viss demper på stemningen. Inflasjonsbildet er ikke fullt så gunstig, samtidig som Fed-medlemmer advarer mot å kutte for raskt», skriver Nordea i en rapport.

Nvidia

Torsdag steg Nvidia-aksjen over 16 prosent etter at selskapet la frem knallsterke kvartalstall onsdag kveld.

«Nvidia prises nå til 1.940 milliarder dollar etter å ha steget nye 16 prosent på torsdag. Ingen selskaper i historien har lagt på seg mer i markedsverdi på en dag enn Nvidia. Spørsmålet alle stiller seg nå, er om «himmelferden» vil fortsette eller ikke», skriver Roger Berntsen i en oppdatering.

Nvidia-euforien som løftet Wall Street til nye høyder torsdag ble et naturlig tema i Børsmorgen fredag.

– Nvidia har nå blitt det nye Tesla. Aksjen er drevet av en enorm opsjonsaktivitet, og tekniske analytikere vil ikke ha noe kursmål på dette, sa Finansavisens aksjekommentar Karl Johan Molnes.

Fredag stiger aksjen ytterligere 4,1 prosent til rekordhøye 817,60 dollar.