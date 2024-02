– Subsidier kan ikke være svaret på å fremme langsiktig konkurranseevne og vekst i Den europeiske union, sa Danmarks ferske finansminister Stephanie Lose i et intervju på fredag.

Lose mener Europa vil tape på å prøve å konkurrere mot USA og Asia ved å tilby statsstøtte til selskaper, og at en slik tilnærming heller vil risikere å fremprovosere mer intern konkurranse i unionen, skriver Bloomberg.

– Vi er nødt til å fokusere på reell konkurranseevne, og det krever en større vilje i noen land til reformer som støtter vekst og utvikling, og er ikke bare et spørsmål om å investere i nye ting, la hun til.

Det grønne skiftet

EU myket ifjor opp reglene for statlig støtte til grønne investeringer for å motvirke en ny, amerikansk klimalov som tilbyr sjenerøse subsidier.

Dette tillot europeiske regjeringer å matche midler tilbudt av utenlandske land under visse begrensninger, og har blitt fulgt opp med massive nasjonale støttepakker for å styrke bedrifter som holder på med det grønne skiftet.

– Hvis du må konkurrere basert på størrelsen på statskassene, vil Danmark raskt tape, og Europa sannsynligvis også, gitt gjeldssituasjonen i store deler av regionen, sa hun på toppmøtet i Ghent, Belgia.

Danmark har i år introdusert subsidier på 1 milliard danske kroner, rundt 1,5 milliarder norske, for produsenter innen vindkraft og hydrogenteknologi.

Lose sa at slik statsstøtte ikke er Danmarks foretrukne tilnærming, men at regjeringen måtte sette den på plass for å unngå at selskaper etablerer seg andre steder i Europa.