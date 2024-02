Blandet på Wall Street etter rekord-uke

Industritunge Dow Jones steg 0,16 prosent til 39.131,53 poeng. Brede S&P 500 endte opp 0,04 prosent til 5.088,84 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,28 prosent til 15.996,82 poeng,

Både Dow Jones og S&P 500 får nye toppnoteringer, mens Nasdaq går i korreksjon etter at torsdagen ble beste dagen på over et år, godt hjulpet av Nvidias sterke resultat som løftet markedet markant torsdag.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,254, ned 1,66 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 5,64 prosent til 13,72.

Bevegelser

Nvidia endte torsdagen opp over 16 prosent, men på ukens siste handelsdag ender aksjen opp magre 0,36 prosent til 788,17 dollar. Selskapets markedsverdi steg forbi 2.000 milliarder dollar torsdag.

– Nvidia har nå blitt det nye Tesla. Aksjen er drevet av en enorm opsjonsaktivitet, og tekniske analytikere vil ikke ha noe kursmål på dette, sa Finansavisens aksjekommentar Karl Johan Molnes i Børsmorgen tidlig fredag.

Andre halvlederaksjer slet mer på fredag etter å ha endt i positivt territorium torsdag. Advanced Micro Devices endte ned 2,94 prosent. Broadcom falt 0,65 prosent, og Applied Materials falt 1,29 prosent. Arm Holdings derimot, steg 3,74 prosent.

Intuitive Machines endte opp 15,82 prosent. Selskapet fra står bak den ubemannede månelanderen Odysseus, som landet på månen tidligere fredag, som ble USAs første månelanding på over 51 år.

Warner Bros. Discovery ender ned 9,94 prosent. Mediakjempen bommet på både topp- og bunnlinjeestimatet, delvis grunnet lavere reklamesalg. I tillegg svekket studioenes inntekter seg med nesten en femdel, som følge av storstilt Hollywood-streik blant manusforfattere og skuespillere.

Det endte også blandet for bredere teknologiaksjer. Meta endte ned 0,43 prosent til 484,03 dollar, Amazon steg 0,23 prosent til 174,99 dollar. Microsoft falt 0,23 prosent til 410,34 dollar, og Netflix endte ned 0,83 prosent til 583,56 dollar. Alphabet falt 0,09 prosent til 143,96 dollar.

Olje

Oljeprisene falt nesten 3 prosent fredag og noterte et ukentlig fall etter at Federal Reserve indikerte at rentekutt kunne bli utsatt med minst to måneder til, skriver Reuters.

WTI-oljen er ned 2,57 prosent til 76,59 dollar fatet, og Brent er ned 1,21 prosent til 81,62 dollar fatet.

For uken falt Brent omtrent 2 prosent og WTI falt mer enn 3 prosent. Imidlertid kan indikasjoner på sunn drivstoffsetterspørsel og bekymringer for tilbud revitalisere prisene i de kommende dagene, melder Reuters videre.

Krypto

Bitcoin endte ned 0,14 prosent til 51.029 dollar pr. Bitcoin, og Ethereum endte ned 1,30 prosent til 2.946,49 dollar pr. Ethereum.