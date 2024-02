Av Christian Lie, sjefstrateg Formue

«Nordmenn kaster seg over «superfond» med 40 prosent avkastning». Dette var overskriften på en nettavis-sak nylig gjengitt i flere lokalaviser, der et teknologi-aksjefond med høy historisk avkastning ble omtalt. En investeringsekspert ble spurt om 22 prosent årlig avkastning var realistisk også fremover, og svaret var «Ja, alt er realistisk». Jeg argumenterer i dag for edruelig forventningsstyring.

Når bør man egentlig forvente unormalt høy avkastning?

Er det når tabloidpressen skaper et inntrykk av at bare man velger det riktige aksjefondet, så kan «pengene dobles på 3-4 år», som det nevnes i artikkelen? Eller er det når de skriver om profesjonelle og private investorer som har tapt penger på børsfall? Svaret er selvfølgelig det siste, men årsaken til det er som vi sier på Hamar, «counterintuitive».

Vår menneskelige intuisjon tilsier at jo bedre ting ser ut i finansmarkedene, desto mer fornuftig vil det være å øke investeringene og risikonivået. Både teori og praksis viser det motsatte. Når grådighet og optimisme fører til økende etterspørsel etter aksjer, vil prisen på aksjene stige. Med mindre utsiktene for lønnsomhet stiger like mye, vil en høyere pris betalt for samme forventede inntjening, redusere avkastningspotensialet. Også i praksis har vi gjentatte ganger sett at den høyeste avkastningen kommer i årene etter kriser og store kursfall, der frykt og pessimisme førte til at aksjene ble enda billigere enn inntjeningspotensialet skulle tilsi.

Ikke la deg lure av vår tilbøyelighet til ekstrapolering

Dette fine ordet relateres ikke til bilpleie, men vår tendens til å forvente at det som har skjedd gjennom en periode, også vil fortsette i samme tralten i neste periode. Som eksempel at fordi globale aksjer i informasjonsteknologisektoren ga 18,4 prosent gjennomsnittlig avkastning siste ti år (målt i dollar), så vil det gjentas de neste ti årene. Jeg skrev forrige uke om hva som har skjedd med de «grønne aksjefondene». Så sent som i juli 2022 hadde globale fornybar-aksjer gitt nesten 16 prosent annualisert avkastning siden juli 2012. I dag er årlig tiårs-avkastning nede på stusselige 1,6 prosent, målt i dollar.