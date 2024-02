Goldman Sachs' adm. direktør, David Solomon, står overfor en ny bølge av uro innad den mektige Wall Street-banken, som truer en allerede skjør fred blant partnerne, skriver Financial Times.

Solomon fikk en lønnsøkning på 24 prosent sist uke, til tross for at banken fikk sitt verste årsresultat på fire år. Solomon fikk en total godtgjørelse på 326 millioner kroner.

Det har vist seg å være kontroversielt, og kontroversen har fortsatt med bemanningen av nye komiteer innen Goldmans investerings- og handeldivisjon, som nå står overfor trusler om oppsigelse fra flere partnere og toppdirektører.

Uroen kommer akkurat idet Solomon ser ut til å ha styrket sin stilling etter 12 måneder med kritisk dekning av hans lederstil, og som Goldmans aksje nærmer seg et historisk toppnivå.

I begynnelsen av februar ledet Solomon et arrangement for partnere i Miami Beach, USA, hvor han ble beskrevet som merkbart mer avslappet enn på samme arrangement ett år tidligere. Han hadde da fortalt partnerne at antallet lekkasjer til media om Goldman var skadelig for banken.

– Solomon går tydeligvis ikke noe sted, han føler han har støtte fra styret, sa en person kjent med det nylige partnermøtet i kjølvannet av arrangementet.

Åndeløs sladder

Beth Hammack, medsjef for bankens finansieringsgruppe og en av Goldmans toppkvinner, forlater banken etter 30 år, og mindre enn tre år etter at hun ble oversett for jobben som finansdirektør.

Goldmans kasserer, Philip Berlinski, som også har blitt nevnt som en annen mulig kandidat til stillingen som finansdirektør, er også i samtaler om å forlate banken, ifølge personer kjent med saken.

Uroen er spesielt akutt i Europa, hvor to andre partnere, Mark Sorrell, medsjef for globale fusjoner og oppkjøp, og Gonzalo Garcia, medsjef for europeisk investeringsbankvirksomhet, begge har truet med å slutte etter å ha blitt ekskludert fra en ny komité.

– Alle hjulene har falt av bussen for GS. Etterspillet er ganske dårlig for øyeblikket, nok en gang, sa en London-basert Goldman-banker.

– Jeg setter pris på interessen for åndeløs sladder, men folk i Goldman Sachs er mye mer fokusert på å levere for våre klienter enn å sitte i komiteer, sa Goldmans kommunikasjonssjef Tony Fratto.