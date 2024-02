Warren Buffetts holdingselskap Berkshire Hathaway endte fjerde kvartal med et driftsresultat på rundt 8,5 milliarder dollar, en økning på 28 prosent.

For hele fjoråret endte selskapet opp med et driftsresultat på over 73 milliarder dollar.

Det kommer frem av det årlige aksjonærbrevet Buffett sendte ut lørdag ettermiddag, hvor resultatene for selskapet var vedlagt.

Enorm pengebinge

Kontantbeholdningen økte til over 167 milliarder dollar, som er ny rekord for selskapet som primært er involvert i forsikring, energi og råvarer og godstransport.

Arkitekten bak Berkshire, slik Warren Buffett omtaler Charlie Munger, døde i november en drøy måned før han ville fylt 100.

– I den fysiske verden er store bygninger ofte knyttet til arkitekten, mens de som har støpt betongen eller installert vinduene, raskt blir glemt. Berkshire har blitt et flott selskap. Selv om jeg har ledet byggelaget, bør Charlie for alltid anerkjennes som arkitekten, skriver Buffett i brevet.

Forbudt å bruke

Både Buffett og Munger var kjent for sin humor på aksjonærmøter, og ingen av de to likte å bruke ebitda (resultat før renter, skatter, avskrivninger og nedskrivninger) når de analyserte selskaper.

«Every time you hear ebitda, just substitute it with bullshit earnings», sa Munger i 2003.

I årets aksjonærbrev skriver Warren Buffett at et av selskapets styrker er strømmen av diversifisert inntjening etter renter, skatt og store kostnader til av- og nedskrivninger.

Buffett legger til i parentes at nevnte ebitda er forbudt å bruke i Berkshire Hathaway.