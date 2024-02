– Sjansene er 50-50 for rentekutt i april og priset fullt inn i mai. Dette inflasjonstallet vil avgjøre mye.

Nye boligtall

Torsdag morgen kommer også Finans Norge med sin forventningsundersøkelse, før Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer med tallene for varehandelen i januar. I desember falt detaljhandelen mye mer enn ventet.

– Jeg tror vi vil se måtehold også nå, med fortsatt varsomhet i forbruket. Samtidig har bil- og nyboligsalget vært svært lavt og vil trolig snu noe, som kan løfte tallene fremover, mener Knudsen.

SSB kommer også med Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) på mandag, som gir en pekepinn på utviklingen i sysselsettingen og arbeidsledigheten i Norge for januar. Fredag kommer statistikkmyndighetene med tall som viser prisutviklingen på nye boliger.

Allerede fredag er det ny måned, noe som betyr nye boligtall. Obos kommer med sin februar-statistikk på formiddagen.

FOSSER FREM: John Fredriksens tankkjempe Frontline kommer med tall torsdag. Foto: Thomas Bjørnflaten

Hvor mye tjener Tangen?

Et sikkert vårtegn er at selskapene begynner å slippe sine offisielle årsrapporter. Tirsdag slipper Norges Bank og Oljefondet sin årsrapport for 2023 klokken 10.

Fra før vet vi at fjoråret ble et rekordår for Oljefondet, som fikk en avkastning på 2.222 milliarder kroner. Lederlønningene vil nok få mye av fokuset når ulike selskaper, inkludert Norges Bank, legger frem årsrapportene.

Fredriksen-gigant for tur

Kvartalssesongen nærmer seg unektelig slutten, men fremdeles er det en rekke selskaper som ennå ikke har lagt frem sine tall for fjerde kvartal 2023.

Tirsdag er det blant annet Måsøval, MPC Container Ships og Siem Offshore sin tur, mens Golden Ocean Group, Lerøy Seafood Group, Nel og Norse Atlantic følger opp onsdag.

Torsdagens høydepunkt blir når John Fredriksen-eide Frontline kommer med sine tall for kvartalet. Solstad Offshore, Adevinta og Höegh LNG bidrar også samme dag.