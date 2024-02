Lørdag var det to år siden Russland invaderte Ukraina med stor militær styrke. Siden den gang har Howard G. Buffett Foundation donert mer enn 500 millioner dollar til Ukraina, vel 5,3 milliarder kroner, skriver Business Insider.

Stiftelsen kontrolleres av Howard Buffett (69), sønn av «orakelet fra Omaha», investor og mangemilliardær Warren Buffett (93). Den er i stor grad finansiert av pappa Buffett, som for tiden troner som verdens syvende rikeste person.

Slår Storbritannia

Howard Buffett har kalt krigen i Ukraina for «den største humanitære krisen» han har opplevd i sin levetid, og har flere ganger rost innsatsen til president Volodymyr Zelenskyj.

– Jeg synes han er en ganske flott fyr, uttalte Buffett ifølge DI.

Ved utgangen av 2024 er det ventet at stiftelsen vil ha donert minst 800 millioner dollar i humanitær hjelp – drøyt 8,5 milliarder kroner. Til sammenligning har Storbritannia og Nederland donert henholdsvis 620 og 780 millioner dollar til Ukraina.

Trenger mer

På toårsdagen for invasjonen uttalte Zelenskyj at han setter sin lit til at G7-landene leverer den militære hjelpen Ukraina trenger for å slå tilbake mot russiske angrep.

– Dere vet veldig godt hva vi trenger for å beskytte luftrommet vårt, for å styrke militæret vårt på bakken, og dere vet veldig godt hva vi trenger for å opprettholde og fortsette vår framgang til sjøs. Og dere vet så inderlig vel hva vi trenger i denne tid og at vi stoler på dere, sa Zelenskyj i en videokonferanse med statslederne, ifølge NTB.

USA-president Joe Biden deltok på videokonferansen, men sliter for tiden med å få Kongressen til å godkjenne flere støttepakker til Ukraina.

– To år inn i krigen fortsetter det ukrainske folket å kjempe med stort mot. Men de går tom for ammunisjon. Ukraina trenger mer støtte fra USA for å holde stand mot Russlands ustoppelige angrep, sa Biden fredag.