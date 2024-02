Vi tror ikke det er en hovedårsak, men at sysselsettingsutviklingen og forsiktige bedrifter forklarer bremsen. Ledighetsøkningen i Oslo var i tråd med vår prognose fra i fjor, rett nok marginalt høyere enn vi spådde. Den årlige veksten i antall arbeidsforhold i landets fire største byer var i fjerdekvartal i fjor på det laveste nivået siden coronapandemien, ifølge SSB. Bedriftene har opplevd en markant økning i finansierings- og andre kostnader. DNBs kortdata viser også at forbrukerne brukte mindre penger gjennom mesteparten av 2023 sammenlignet med året før om man justerer for inflasjon. Dermed er det ikke overraskende at kontorleietakere avventer vekst i både ansatte og kontorareal.

Hjemmekontoreffekt i Norge?

DNB Næringsmegling har gjennomført undersøkelser blant norske kontorleietakere siden 2020, for å følge endringer i bedriftenes preferanser. Ikke overraskende har hjemmekontorbruken økt markant siden starten av 2020, fra mellom null til en dag i uken pr. ansatt i snitt før pandemien til rundt to dager i uken nå.

Etter at coronarøyken la seg, har bedriftene hele veien oppgitt at de forventer å bruke like mye kontorareal i fremtiden som før. Men fleksible lokaler, i den forstand at lokalene enkelt kan endres etter behov, har blitt viktigere for brukerne de siste årene. Vi forventer ikke at hjemmekontor vil treffe det norske kontormarkedet på langt nær like hardt som i store amerikanske byer. Blant årsakene er at norske kontorarbeidere ofte har kortere reisevei, samt mer fritid og fleksibilitet i utgangspunktet. Ikke minst utgjør kontorareal kun en liten del av kostnaden ved en arbeidstaker.

Gjennomsnittsleien i Oslo er ifølge Arealstatistikk på under 3.000 kroner pr. kvadratmeter pr. år. Hvis vi forutsetter at det leies 20 kvadratmeter kontor pr. ansatt, vil selv en 25 prosent reduksjon i areal gi en besparelse på 15.000 kroner pr. år pr. ansatt.

Forsiktige bedrifter

Men i tider med nedkjøling i økonomien vil norske bedrifter med flere ansatte på hjemmekontor kunne vente lenger med å øke kontorarealet eller rett og slett kutte i areal. Det kan skape en bråere oppbremsing enn man vanligvis ser under konjunkturbrems i økonomien. Vi forventer likevel at kontormarkedet vil klare seg bra i Oslo og de fleste norske byer. Kostnadene ved å bygge nytt kontorareal gjør at markedet tilføres svært lite areal de kommende årene, spesielt i de mest etterspurte sentrumsområdene. Årelang tilbudssidebrems kompenserer for en stor del for syklisk fall i etterspørsel.