Dette vil påvirke Oslo Børs

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Analytikeren påpeker at de fleste børsindeksene i Asia falt mandag, og at det dermed er liten drahjelp å få fra den regionen i dag.

«Den japanske Nikkei 225-indeksen, som steg til ny all-time high forrige uke, fortsatte oppover i natt. Nikkei 225 er for øvrig årets klare vinner med en oppgang på 17,3 prosent. I USA er det S&P 500-indeksen som leder marginalt foran Nasdaq Composite, mens det er den danske børsen som skiller seg ut i Europa», skriver Berntsen.

Asia

Børsen i Tokyo styrkes mandag etter langhelg. Nikkei klatrer 0,34 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,57 prosent.

Torsdag i forrige uke satte Nikkei ny sluttrekord på 39.098,68, og overgikk dermed den forrige rekorden fra desember 1989. I skrivende stund er indeksen på 39.233,09, og det er dermed duket for ny all-time high.

I Kina faller derimot Shanghai Composite 0,36 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 0,49 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,44 prosent.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,45 prosent til 81,25 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,51 prosent til 76,10 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Industritunge Dow Jones steg fredag 0,16 prosent til 39.131,53 poeng. Brede S&P 500 endte opp 0,04 prosent til 5.088,84 poeng, mens teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,28 prosent til 15.996,82 poeng.

Både Dow Jones og S&P 500 får nye toppnoteringer, mens Nasdaq går i korreksjon etter at torsdagen ble beste dagen på over et år, godt hjulpet av Nvidias sterke resultat som løftet markedet markant torsdag.

Nvidia endte torsdagen opp over 16 prosent, men på ukens siste handelsdag ender aksjen opp magre 0,36 prosent til 788,17 dollar. Selskapets markedsverdi steg forbi 2.000 milliarder dollar torsdag.