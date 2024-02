Oslo Børs åpner ned mandag.

Etter en times handel står hovedindeksen i 1.259,23, ned 0,12 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 810 millioner kroner.

Oljeprisen

April-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 0,50 prosent til 81,21 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,56 prosent til 76,06 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Det er nå ventet at Opec+ vil forlenge sine nåværende produksjonskutt inn i neste kvartal på kartellets møte tidlig i mars, melder TDN Direkt.

«Vi forventer fortsatt at Opec+ vil forlenge kuttene gjennom andre kvartal av 2024, og vil gradvis og delvis fase ut de seneste kuttene fra tredje kvartal», melder analytikere i Goldman Sachs, men venter for nå at oljeprisene vil holde seg i et intervall på 70-90 dollar pr. fat.

Equinor faller 1,60 prosent til 261,15 kroner, mens Aker BP svekkes 0,58 prosent til 255,90 kroner. Vår Energi er ned 1,41prosent til 30,09 kroner.

I rødt

Arctic Securities nedgraderer nå MPC Container Ships fra kjøp til hold, og kutter samtidig i kursmålet. Aksjen faller 6,39 prosent til 14,58 kroner.

Nel falt fredag 6,1 prosent etter at Pareto Securities nedjusterte sitt kursmål på aksjen fra 7 til 5 kroner. Mandag faller aksjen ytterligere 4,08 prosent til 4,33 kroner.

Goodtech , som fredag toppet vinnerlisten med en oppgang på 18 prosent etter et rekordkvartal, korrigerer ned mandag. Aksjen faller nå 3,21 prosent til 12,05 kroner.

En håndfull selskaper har mandag lagt frem sine fjerdekvartalstall, og blant dem er Dolphin Drilling . Selskapet sliter fremdeles med å få betalt fra kunden i Nigeria, men melder likevel om en markant bedring av resultatet. Aksjen åpnet opp, men faller nå 0,97 prosent til 7,12 kroner.

Opptur

XXL er mandag høyt på vinnerlisten med en oppgang på 8,90 prosent til 0,94 kroner. Torsdag i forrige uke steg også XXL-aksjen markant, da på spekulasjoner fra et konkurrerende mediehus om at Bjørn Rune Gjelsten kan snuse på et oppkjøp av den skadeskutte sportskjeden.

Telenor er dagens nest mest omsatte aksje med en oppgang på 1,51 prosent til 117,60 kroner. Tungvekteren JP Morgan har nå oppjustert sitt kursmål og gjentar kjøpsanbefalingen.

DOF Group , som la frem kvartalstall torsdag kveld, klatrer 3,79 prosent til 66,19 kroner. Det skjer etter at både Carnegie, Pareto og SpareBank 1 Markets har oppjustert sine kursmål på aksjen.