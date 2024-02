Warren Buffett slapp i helgen sitt årlige brev til aksjonærene i Berkshire Hathaway , etter et 2023 som ble gjort opp med et driftsresultat på mer enn 73 milliarder dollar. Kontantbeholdningen sto ved utgangen av året i rekordhøye 167,6 milliarder dollar.

En av dem som fikk brev fra Buffett i helgen var Christopher Bloomstran, medeier i investeringsselskapet Semper Augustus Investments. Selskapet har vært inne i Berkshire Hathaway lenge, og ifølge Marketwatch er nesten en tredjedel av forvaltningskapitalen på 477 millioner dollar investert der.

– Apple langt mindre verdt

Dette gjør Bloomstran indirekte til en stor investor i Apple, som er Berkshires største investering.

«Vi foretrekker en mer fleksibel kapitalpolitikk, kjøper aksjer når de er billige og sender ekstraordinære utbytter til aksjonærene når de ikke er det», skriver Bloomstran ifølge nettstedet i sitt brev til andelseiere, og viser til Apples enorme tilbakekjøp av aksjer til tross for en topplinjevekst som har falt til 1,0 prosent årlig de siste to årene.

«Om salgsveksten ikke kommer opp i minst 7 prosent årlig, vil P/E helt sikkert krympe fra dagens 30. Etter min mening er Apple verdt langt mindre enn dagens 3.000 milliarder dollar når 400 milliarder dollar av et langsomt voksende salg produserer et overskudd på litt over 100 milliarder dollar», fortsetter han.

Pengemaskinen Berkshire

Mest spalteplass i brevet får likevel Berkshire Hathaway. Om Apple omtales som en overvurdert aksje, får både Berkshire – og investeringsselskapets portefølje utenom Apple – et «undervurdert»-stempel, skriver Marketwatch.

«Siden Berkshire kjøper selskaper med varig og voksende inntjening og ikke overbetaler, er avkastningen på egenkapitalen ofte høyere enn avkastningen på obligasjoner andre forsikringsselskaper (enn dem Berkshire eier) investerer i. De vokser og spytter ut overskuddskapital til investering i hele imperiet», heter det videre i brevet.

Bloomstran estimerer ifølge nettstedet at Berkshire sannsynligvis vil tjene 10-12 prosent av egenkapitalen over en 10-årsperiode, og kjøpe tilbake et «betydelig» antall aksjer til 120-150 prosent av bokførte verdier.

De største Buffett-aksjene

Ved utgangen av 2023 var Berkshires Apple-post priset til over 165 milliarder dollar, og utgjorde hele 44,5 prosent av porteføljen.

Postene som kom nærmest i størrelse var Bank of America på 35 milliarder dollar (9,4 prosent), American Express på 32,5 milliarder dollar (8,8 prosent), Coca-Cola på 24,5 milliarder dollar (6,6 prosent) og Chevron på 19,5 milliarder dollar (5,2 prosent).

Berkshire-aksjen stiger 1-2 prosent i mandagens førhandel på Wall Street, og selskapet nærmer seg dermed 1.000 milliarder dollar i markedsverdi.