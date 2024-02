Tilbakekjøp og utbyttefokus løfter aksje

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 16.034,61 poeng mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 39.158,04 poeng. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 5.097,21 poeng.

Aksjene i Domino's Pizza stiger 6,6 prosent i åpningsminuttene etter at restaurantkjeden sa at de vil øke utbyttet med 25 prosent og øke sitt tilbakekjøpsprogram med ytterligere én milliard dollar. Ifølge CNBC er det ventet at det økte utbyttet vil betales ut 9. mars. Ledelsen gledet også markedet med å legge frem et kvartalsresultat som var bedre enn forventet.

Det er også verdt å merke seg at fenomenet Nvidia stiger ytterligere 2,2 prosent til 805,22 dollar

«I lys av kruttsterke pris- og aktivitetstall i det siste, og ikke minst signalene direkte fra Fed, har da også rentemarkedet klart tonet ned forventningene til kutt fremover. I rentemarkedet står nå usikkerheten om renten kuttes i juni eller juli», skriver DNB Markets i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,26 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,6 prosent til 13,97.

«Arbeidsmarkedet holder seg veldig sterkt. I USA faller «jobless claims» ned mot 200.000 igjen (ikke uvanlig med fall på dette tidspunktet i året), og dette, samt andre sterke indikatorer, gjør at forventningene til rentekutt faller ytterligere. Denne uken kommer PCE-prisindeksen i USA, som ventes å vise ytterligere prisfall. Dette kan påvirke markedet med hensyn til renteforventninger», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.