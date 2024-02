Walt Disney-aksjonær Blackwells Capital presser på for at medie- og underholdningsgiganten utvikler en strategi for kunstig intelligens (AI), og hevder dette kan mer enn doble aksjekursen fra dagens nivåer, går det frem av en presentasjon flere internasjonale medier – deriblant Reuters – omtaler mandag.

«Disney må utvikle en strategi for AI, og dele elementer av den strategien med sine aksjonærer», heter det blant annet i presentasjonen.

Ser 130 prosent oppside

Blackwells er en av to aktivistinvestorer som jobber for styreplasser i Disney. Fondet har stor grad støttet dagens Disney-sjef Bob Iger, men samtidig lansert grep som en mulig utskillelse av fornøyelsesparkene og hotellene til et eiendomsinvesteringsselskap.

Kunngjøring av store AI-initiativer har ifølge Blackwells økt de største amerikanske teknologiselskapenes markedsverdier med over 5.200 milliarder dollar siden begynnelsen av 2023, og ifølge presentasjonen kan en AI-strategi løfte Disneys aksjekurs til 355 dollar.

Aksjen stiger marginalt til 107,90 dollar i tidlig handel på Wall Street mandag, og aktivistfondet ser dermed en oppside på 130 prosent.

– Kan ikke undervurderes

«AI-effekten på Disney er – som et minimum – sammenlignbar med effekten på store teknologiselskaper. Disneys potensial innenfor AI kan ikke undervurderes», skriver Blackwells, som ifølge nyhetsbyrået også har foreslått at Disney ansetter en teknologidirektør med fokus på teknologitransformasjon.

Den andre aktivistinvestoren som vil inn i Disney-styret, med to medlemmer, er Nelson Peltz Trian Fund Management. Blackwells vil ha inn tre personer.