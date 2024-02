Slik vil en Trump-seier påvirke aksjemarkedet

Det tror Capital Economics, som peker på økt inflasjon, sterkere dollar og høyere styringrente som mulige effekter av en ny Trump-presidentperiode. Business Insider har omtalt saken.

Forskningsselskapet tror at dersom Trump blir valgt tilbake til Det Hvite Hus, vil det gi en medvind for aksjemarkedet.

– Det er ikke store muligheter for å repetere de finanspolitiske tiltakene og skatteletten som styrket aksjer i Trumps første periode. I stedet tror vi tiltakene som vil styrke aksjemarkedet er en eskalering av handelskrigen med Kina og nye tariffer på importerte varer, sier markedsøkonon James Reilly i Capital Economics.

1,5 prosent BNP-fall

Tidligere i februar uttalte Trump at han ville innføre en avgift på 60 prosent på varer fra Kina dersom han blir gjenvalgt. Det er langt høyere enn avgiftene han innførte tilbake i 2017 og 2018, da han iverksatte handelskrigen med Kina.

Slike tiltak vil ikke bare bringe store forstyrrelser til verdenshandelen og skade en rekke økonomier over hele verden. Det vil også ødelegge mye av fremgangen til sentralbanken for å bekjempe inflasjon, tror Capital Economics.

– Hans foreslåtte avgifter vil trolig utløse et tilbakestøt i kampen mot inflasjon, som kan bety at sentralbanken må øke styringsrenten igjen. Selv om kilden til inflasjon endrer, tror vi fremdeles den vil øke dersom Trump vinner, sier Reilly.

Han anser at Trumps foreslåtte avgifter kan trekke fra opp til 1,5 prosent av USAs bruttonasjonalprodukt.

AI-boble

Dette, i tillegg til det trolige fraværet av finanspolitiske tiltak for å styrke egen produksjon, vil styrke dollaren ytterligere. Det vil gjøre eksport dyrere og ytterligere styrke aksjemarkedet.

– En Trump-seier vil gjøre at dollaren holder seg sterkere over lenger tid. Dollaren kan trolig stige betydelig dersom tariffene gjør at sentralbanken må tilbake til en strammere linje, eller setter i stand en bredere handelskrig som undergraver global vekst og øker investorenes etterspørsel etter tryggere havner.

På tross av de mulige motvindene, tror Capital Economics at aksjemarkedet vil klare seg helt greit under Trump 2.0. Andre faktorer, som AI-boblen, vil påvirke i større grad enn makroøkonomiske bekymringer.

– Vi anslår at aksjemarkedet i 2024 og 2025 vil drives av «hype» over AI, som vil fortsette å skape en boble i aksjemarkedet. Vi tror ikke økte renter eller svekket BNP som følge av Trump vil være nok til å sprekke boblen, sier Reilly