Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag 27. februar:

Söderberg & Partners gir ansatte lån på opptil 25 millioner kroner for å kjøpe egen arbeidsplass. Finanstilsynet reagerer på for store bonusmuligheter.

Daglig leder Michael V. Sivertsen erkjenner at forvaltnings- og rådgivningsselskapet trodde at det var en fin modell. Selskapet har hatt en enorm vekst de seneste fem årene. Antallet ansatte er økt fra 60 til 245, og forvaltningskapitalen er økt fra 28 til 56 milliarder kroner.

Ferd og Johan H. Andresen kan være på vei ut av kartongselskapet Elopak, som de startet opp for 67 år siden.

Ferd sitter i dag på aksjeverdier for 5,5 milliarder kroner i Elopak, som dermed er deres klart største børsinvestering. Ved et salg vil alt sammen være gevinst for Andresen-familien.

Øyvind Mossige, analytiker i SpareBank 1 Markets, tror Norwegian kan bli kjøpt opp. Han viser til at flyselskapet er blitt en ledende aktør med et sterkt merkenavn og høy punktlighet, og at det kan være en attraktiv oppkjøpsmulighet for flyselskaper med nordiske ambisjoner.

I en ny analyse gjentar Mossige en kjøpsanbefaling. Kursmålet økes fra 16 til 20 kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om ukrainske flyktninger, som i stor grad bosetter seg i små utkantkommuner. Det er bra. Men det er temmelig drøyt når finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at «Sp ved roret i distriktspolitikken har vært en kjempesuksess».

Hvis Vedum skal roses for de nye innbyggerne i distriktene, så må han faktisk dele æren med Putin. Vedums jubel er kvalmende, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Måsøval: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

HydrogenPro: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

MPC Container Ships: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 15.00

NRC Group: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

poLight: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast

Seacrest Petroleo: Kl. 07.00 webcast

Jinhui Shipping and Transportation: Kl. 08.00, Zoom kl. 09.00